Firewall Ultra sera le premier jeu PlayStation VR 2 sous Unreal Engine 5

Si vous trouvez déjà le PSVR 2 impressionnant techniquement, ce qui va suivre devrait vous intéresser. First Contact Entertainment a dévoilé que Firewall Ultra (la suite de Firewall Zero Hour sur PSVR 1) fonctionnera sous Unreal Engine 5.

C'est dans une interview menée par Epic Games (créateur des moteurs Unreal Engine, entre autres) que le studio a dévoilé tous les défis que ce nouveau moteur comportait :

Il s'agit d'une aventure en terre inconnue. Il n'y a littéralement aucun guide sur la façon de procéder. C'est un voyage de découverte et, pour être honnête, nous sommes encore en train d'apprendre. Nous espérons que d'autres verront ce qu'il est possible de faire avec ce moteur et sur cette plateforme, nous espérons également qu'ils comprendront qu'il est plus que possible de créer les meilleures expériences VR qui soient. Nous ne souhaitons pas livrer quelque chose qui serait « bon pour un jeu VR », nous voulons simplement faire de grands jeux en VR. D'ailleurs, nous n'avons jamais été capables d'accepter que telle ou telle chose ne soit pas possible en VR. Lorsque d'autres personnes font des mains flottantes, nous faisons une représentation corporelle complète, lorsque d'autres téléportent, nous optons pour un déplacement fluide.

De grands jeux en VR, voilà ce qu'attendent les joueurs et, si cela se vérifie, l'apport du moteur d'Epic pourrait permettre à d'autres studios de produire plus facilement l'équivalent des AAA de nos consoles de salon.

L'Unreal Engine 5 apporte Lumen, soit l'éclairage en temps réel, là où les studios devaient auparavant tricher pour apporter les éclairages souhaités. Le moteur permet d'aller plus vite dans la création, avec un résultat bien plus éloquent que par le passé et sans que cela baisse drastiquement les performances du jeu :

Le choix de notre moteur était un facteur important pour l'avenir. Nous ne considérons pas cela comme un simple habillage. Lorsque votre objectif est de créer une expérience aussi immersive que possible, plus nous pouvons nous rapprocher de l'expérience réelle en matière de lumière et d'obscurité, plus l'expérience sera riche. Il existe deux façons clés de tirer parti de l'éclairage en temps réel et les deux profitent énormément au joueur. La première est de récompenser les actions des joueurs avec des effets ayant un impact. Cela peut venir des lampes de poche, des bombes aveuglantes, des explosions, etc., soit tout ce qui rend le combat beaucoup plus intense et immersif. L'autre consiste à utiliser des lumières en temps réel pour un effet dramatique dans l'environnement. Avec les lumières environnementales, nous recherchons généralement des opportunités d'utiliser la lumière pour aider les joueurs à mieux comprendre l'environnement. Dans d'autres situations, la lumière pourrait influer sur votre stratégie. Autrement dit, vous devrez peut-être prendre plus conscience de la lumière et/ou de l'ombre pour prendre l'avantage.

Outre l'aspect graphique, First Contact Entertainment précise qu'il serait inutile d'utiliser un accessoire comme le PSVR Aim Controller ou un Gunstock tant le PSVR 2 Sense fait le job. Autre précision, la prise en charge du HDR a été confirmée.

À l'instar de Gran Turismo 7 ou d'Horizon Call of the Mountain, le gameplay à 60 fps a été garanti, ce qui signifie que Firewall Ultra utilisera la reprojection pour atteindre les 120 Hz, ce qui est très étonnant pour un jeu tournant sur un moteur pourtant connu pour son économie en ressources. Nous verrons bien une fois le jeu en main, mais nous aimerions, comme c'est le cas sur consoles, pouvoir choisir nous-mêmes la fréquence d'images du jeu, la définition, activer ou non la reprojection, etc. Aucune date de sortie précise n'a été donnée, mais le titre est néanmoins prévu pour sortir cette année.

