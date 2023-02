TEST Horizon Call of the Mountain : ou quand The Climb rencontre Uncharted sur PSVR 2

Petit échauffement !





Des trois grosses exclusivités disponibles au lancement du PlayStation VR 2, Horizon Call of the Mountain est la seule à être totalement inédite puisque Resident Evil Village et Gran Turismo 7 sont déjà sortis en versions classiques sur PlayStation 5. De fait, même si l'apport de la réalité virtuelle sur ces deux derniers titres va les sublimer, la curiosité et l'appel de la nouveauté sont sur Horizon Call of the Mountain qui nous plonge dans une aventure épique se déroulant dans l'univers d'Aloy et les fameuses machines robotiques. Aux commandes, le studio Firesprite a-t-il réussi à proposer une expérience de jeu fidèle à la licence de Guerrilla Games ? Voici notre avis !

Pour le gameplay, Firesprite a joué la sécurité en proposant des mécaniques bien connues en VR, tout en innovant un poil pour les combats.

L'histoire nous plonge dans la peau de Ryas, un Carja de l'Ombre clairement pas apprécié par qui que ce soit au moment où l'aventure démarre. Sorti de prison pour l'occasion, il va se voir confier une mission qui pourrait lui permettre de bénéficier d'une grâce et de retrouver son frère grâce à ses talents de chasseur et de grimpeur. Tout au long de l'aventure, le fil de ses pensées et les rencontres avec les personnages non-joueurs nous permettent de découvrir son histoire, pourquoi il est mal considéré et comment il va s'en sortir, ou pas. Si tout cela n'est que prétexte à enchaîner les phases de grimpette et celles de combats, l'habillage est vraiment très agréable et se laisse écouter avec plaisir. Au passage, même si vous n'avez jamais joué aux jeux de la licence, cela ne pose aucun souci de compréhension ou d'immersion dans cet univers. La localisation en français est excellente, le jeu des acteurs de doublage est convaincant, ce qui fait que pour une fois il est vraiment inutile de jouer en VOST. Bref, sur cette partie, tout est au beau fixe.

Horizon Call of the Mountain est un savant mélange entre The Climb (jeu d'escalade référence) et une sorte d'Uncharted. Il va donc falloir traverser plusieurs niveaux en se déplaçant à pied, mais surtout en escaladant des parois, des bâtiments ou autres structures. Réalité virtuelle oblige, ceci se joue plutôt debout, voire assis si vous n'avez pas le choix, avec le super pouvoir de détection de mouvements des manettes PlayStation VR2 Sense. En effet, s'il est tout à fait possible de se déplacer comme dans un FPS classique, avec les joysticks, cette méthode peut facilement générer de la cinétose (motion sickness). Pour éviter cela, il est proposé l'option de déplacement en balançant les bras, déjà utilisée dans plusieurs titres dont Planet of The Apes, qui en plus d'être très fun à utiliser et trompeuse pour notre oreille interne, fait dépenser quelques calories. C'est d'ailleurs cette option que nous vous conseillons de choisir.

Pour autant, la majorité du temps, il faut grimper, grimper haut, voire très haut et là point d'alternative, cela se fait de façon naturelle, physique et évolutive. Au début, il faut attraper un point d'appui avec sa main comme vous le feriez dans la vraie vie, en trouver un autre pour progresser et ainsi de suite. Pas de stress, ici point de challenge de haut niveau, il suffit de bien choisir sa voie, ses appuis et tout se passe sans réelle difficulté, laissant même le temps d'apprécier la superbe vue qui est offerte lors des nombreuses ascensions. Certains passages demandent de sauter entre deux points (plateformes, cordes...) via une gestuelle dédiée, et l'impression de « vol » est vraiment sympa surtout que la réception se fait au ralenti et donne une impression de maîtrise de ses accroches fort jouissive. La glisse le long d'une corde tendue entre deux points ou simplement pendante est tout aussi maîtrisable et fun tout en nous laissant penser que dans la vraie vie, nous aurions eu les mains bien brulées.

Même pas peur !





Au fur et à mesure de la progression, nous collectons des éléments qui nous permettront de fabriquer des accessoires, comme des piolets, des grappins ou encore des pinces, qui vont venir agrémenter notre arsenal afin d'affronter des passages impossibles à franchir sans eux. Cela apporte un peu de fraicheur à un gameplay qui pourrait sans cela paraître un peu trop répétitif. Le seul petit bémol dans l'immersion se situe dans la façon de sélectionner ses outils qui impose un appui sur R3, puis de sélectionner celui désiré dans la roue avec le joystick et enfin maintenir R2 pour qu'il vienne dans notre main. Certes, une fois fait, l'outil choisi est directement accessible en le « prenant » par-dessus son épaule, ce qui permet de passer des prises manuelles à celles avec un outil de façon naturelle, mais pour autant, lors de certains passages, il faut en changer plusieurs fois et là, dans le feu de l'action, il y a parfois un peu de cafouillage dans la méthode, mais rien de rédhibitoire.

Se battre à l'arc contre des machines robotiques en totale immersion, c'est jouissif !



Au cours de notre périple, nous allons rencontrer des machines robotiques diverses et variées dont il va falloir se débarrasser soit en les combattant ou en choisissant de les éviter en étant le plus furtif possible. Les plus pacifistes d'entre nous se cacheront donc dans les herbes et attendront que lesdites bestioles regardent ailleurs pour passer. Les autres attaqueront et c'est là que les choses se corsent un peu. Les combats se font à l'arc (et une autre arme, mais nous ne la spoilerons pas) et, comme dans le jeu original, il y a plusieurs flèches différentes qui se débloquent au fur et à mesure de notre avancée. Ici, le plus sympathique, c'est qu'il faut les fabriquer à la main en assemblant des matériaux collectés dans des tonneaux ou autres cachettes. Pour tuer les machines, il faut décocher des flèches en visant les points faibles comme, entre autres, des pièces d'armure ou l'œil. Les dégâts varient selon le type de flèches utilisé et savoir choisir le bon aide.

Du côté des boss de niveau, les combats se déroulent tous sur un espace bien dégagé. Si les mécaniques de tirs restent les mêmes, les déplacements sont eux limités sur un cercle qui entoure la place. Il est donc possible de glisser vers la droite ou la gauche de façon précise, pour arriver à récupérer des munitions ou des fruits (points de vie), ou de façon plus énergique pour éviter une attaque. Ce système de combat peut paraître au premier abord un peu perturbant, mais devient vite immersif et amusant. Les stratégies de victoire, hors bourrinage en règle, variant d'un boss à l'autre, il est assez intéressant de trouver la faille, de voir ce qui dans l'environnement peut être utilisé afin de vaincre avec honneur. À noter, si les munitions offertes dans les arènes sont limitées, les fruits ne le sont pas et permettent de reprendre des forces en cas de mauvais coup encaissé. Bref, il y a du challenge dans ces moments-là, mais tout est fait pour que cela soit abordable et non punitif.

C'est beau ou pas ?





Concernant les graphismes, le son et l'immersion grâce à la VR, Horizon Call of the Mountain est une parfaite illustration de ce qu'il faut proposer pour que les joueurs puissent adhérer au médium. Même s'il est forcément moins beau que les titres originaux en 4K HDR sur un écran, il compense largement en flattant la rétine tout au long de l'aventure avec des environnements dépaysants, des textures superbes et une profondeur de champ qui forcent le respect.

Du lourd en termes de graphisme et d'immersion.

Pour nous, ce titre entre dans le top des plus beaux jeux VR à ce jour au côté de l'incroyable Half-Life: Alyx pour ne citer que le meilleur. Il faut bien reconnaître que pouvoir se battre à l'arc contre des machines robotiques géantes en totale immersion, c'est purement et simplement jouissif. Le fait même de se promener en pirogue au milieu de ces vilaines bêtes et d'ainsi en appréhender la taille au point de devoir vraiment lever la tête pour apercevoir celle du Grand-cou, par exemple, est un plaisir absolu. Pour ce qui est de l'audio, c'est aussi la fête et il y a de bonnes sensations grâce à la spatialisation du son globalement appuyée par des vibrations haptiques très à propos, même si pas assez souvent à notre goût. Si les vibreurs des contrôleurs sont toujours très bien sollicités, celui du casque l'est beaucoup moins et c'est bien dommage, car cela donne vraiment plus d'impact à ce qui se passe autour de nous.

À noter, pour la petite histoire, il y a plein d'objets disséminés de part et d'autre dont nous n'avons pas trouvé quoi faire dans l'histoire. Il y a ainsi des instruments de musiques fonctionnels, des pinceaux permettant de peindre sur la roche, des torches ou encore des gongs. Si vous trouvez leur utilité, faites-nous-le savoir dans les commentaires. À côté de cela, les complétionistes seront aux anges avec de nombreux objets à collecter juste pour arriver au fameux 100 %. À ce titre, notez qu'il y a parfois plusieurs voies pour finir un niveau et qu'il faudra donc y revenir pour arriver à tout explorer. Enfin, toujours dans l'optique de finir le jeu à fond, il faudra dans chaque niveau trouver l'endroit du défi du cairn et surtout avoir beaucoup de patience pour arriver à assembler des pierres mal taillées afin de former une pile assez haute pour arriver au niveau du marqueur. Respirez à fond et soyez zen, ce n'est pas simple.

Au final, Horizon Call of the Mountain devrait accueillir, sans les décevoir, tous ceux qui ont décidé de commencer l'expérience PlayStation VR 2 avec ce titre. Il faut dire qu'il envoie du lourd en termes de graphisme et d'immersion, et que même si son gameplay peut paraître un peu répétitif, il offre une bonne dizaine d'heures de dépaysement et de plaisir à qui se laisse entraîner à essayer de le finir à 100 %. Bien armé contre un éventuel problème de cinétose grâce à de nombreuses options et surtout des modes de déplacement et de combat bien pensés feintent l'oreille interne en obligeant le joueur à bouger les bras, il pourrait même devenir un bon ambassadeur pour les FPS en VR. Bref, ce titre est un indispensable pour qui possède un PSVR 2.

Les plus Un régal pour les pupilles

Une belle immersion en VR

Un gameplay fun qui remue

Combats très prenants

Version française au top

Bien équipé contre la cinétose Les moins Retours haptiques parfois faiblards

Gameplay parfois un peu répétitif

Inventaire parfois chaotique à gérer

Notation Graphismes 18 20 Bande-son 17 20 Jouabilité 18 20 Durée de vie 17 20 Scénario 17 20 Verdict 18 20