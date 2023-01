Horizon Call of the Mountain : qui est Ryas, le nouveau héros jouable du jeu PSVR 2 ?

Après nous avoir fait incarner Aloy dans deux aventures mémorables, Guerrilla Games et Firesprite vont nous mettre dans les bottes d'un nouveau personnage jouable pour Horizon Call of the Mountain. L'exclusivité PlayStation VR 2 va en effet nous faire incarner Ryas, un Carjas de l’Ombre repenti au passé aussi complexe que celui de son peuple.

Grimpeur, archer et chasseur hors pair, il va chercher à racheter son honneur en œuvrant pour sa communauté sous la tutelle du Roi-Soleil Avad et de Marad l’Irréprochable. Et si vous voulez découvrir davantage ce protagoniste que nous ne verrons que très peu, vue à la première personne oblige, la Community Manager Chante Goodman nous a présenté son histoire et son caractère sur le PlayStation Blog.



Au cours des derniers mois, nous avons partagé des extraits d’Horizon Call of the Mountain, une aventure PlayStation VR2 qui sera lancée le 22 février. Aujourd’hui, nous avons voulu prendre le temps de faire connaissance avec Ryas, le personnage que vous allez incarner au cours de cette nouvelle aventure dans le monde d’Horizon.

L’Héliaume carja porte encore les stigmates des sanglants Raids rouges, une campagne brutale d’attaques et de sacrifices rituels infligés par les Carjas aux tribus voisines. Ces raids, qui ont coûté d’innombrables vies, ont pris fin lorsque le Roi-Soleil Dément Jiran a été renversé par son fils Avad.

Les conséquences du règne de Jiran ont divisé la tribu carja : les partisans de la destitution du roi sont restés dans l’Héliaume, tandis que les soldats fidèles à leur chef assassiné ont forcé la citadelle de Brunante et se sont reformés sous le nom de Carjas de l’Ombre.

Le protagoniste d'Horizon Call of the Mountain, Ryas, était l’un de ces soldats. Ayant joué un rôle clé dans l’enlèvement du jeune prince Itamen de son foyer à Méridian, Ryas cherche à se racheter et à regagner son honneur.

Après s’être laissé capturer et emprisonner par les Carjas, Ryas a échappé à l’exécution. À présent, il a été recruté par le Roi-Soleil Avad et Marad l’Irréprochable. Grimpeur, archer et chasseur hors pair, Ryas doit enquêter sur une nouvelle menace en échange de sa liberté. Ben McCaw, le directeur narratif du studio Guerrilla, nous a confié quelques détails supplémentaires : « Ryas s’est retrouvé dans le mauvais camp pour de bonnes raisons. Sa famille a été brisée, et il a fini par être emprisonné. Cette histoire raconte comment il essaie de s’en sortir. »

Une aventure périlleuse attend Ryas, et bien qu’il soit le seul à pouvoir accomplir sa tâche, il sera bien entouré. En chemin, les joueurs et joueuses rencontreront de nouveaux personnages et en retrouveront d’autres, bien que son passé affecte ces relations, explique Ben. « Ayant combattu aux côtés des Carjas de l’Ombre, la relation de Ryas avec ces personnages est pour le moins conflictuelle. Il doit faire des concessions et se racheter s’il espère être accepté. »

Prenons l’exemple de Hami, fidèle soldate de l’Héliaume carja qui a échappé aux horreurs des Raids rouges grâce à son affectation comme garde-frontière. Elle-même est incapable de pardonner ou d’oublier les atrocités causées par les Carjas de l’Ombre, ayant perdu de nombreux amis et camarades dans ce conflit. Caractérisée par son esprit vif et son tempérament explosif, Hami ne supporte pas de devoir escorter Ryas. Sa haine pour ce que Ryas représente n’est qu’un des nombreux défis auxquels il sera confronté.

Avec Horizon Call of the Mountain, les joueurs et joueuses pourront découvrir le monde d’Horizon sous un nouvel angle, grâce à Ryas, un nouveau protagoniste fascinant, et au casque PlayStation VR2. Grâce au retour haptique, au suivi oculaire intelligent et à un champ de vision ultra large, vous serez totalement en immersion et Call of the Mountain vous plongera directement par-delà les sommets les plus spectaculaires de l’Héliaume.

Ben McCaw explique : « Nous avons repris l’expérience Horizon et l’avons entièrement adaptée à la VR. Et pour cela, nous sentions qu’il nous fallait un nouveau protagoniste. Grimpeur, chasseur et explorateur hors pair, Ryas offre le point de vue parfait sur les paysages grandioses et les dangereux territoires sauvages d’Horizon. »