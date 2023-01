RUMEUR sur Horizon Online : 12 minutes de gameplay de l'alpha et un artwork en fuite

Le mois prochain, les possesseurs d'un PSVR 2 pourront découvrir Horizon Call of the Mountain, puis en avril les joueurs d'Horizon Forbidden West partiront explorer les Burning Shores dans l'extension du même nom. Pour autant, l'univers de Guerrilla Games va se poursuivre, avec notamment le projet Horizon Online, le studio ayant ouvertement communiqué à son sujet pour recruter du personnel en décembre. Eh bien, ce dernier a subi ces dernières heures de grosses fuites, avec d'un côté une vidéo de 12 minutes de gameplay provenant de l'alpha du jeu et de l'autre la diffusion d'un concept art.

À en croire le Reddit où tout cela a tourné et où vous pouvez visionner la vidéo (le post a été retiré et ne peut plus être partagé, mais reste visible...), un certain Bearborg aurait examiné l'alpha et y aurait déniché cette illustration qui montrerait le style visuel unique que le studio prévoit pour le jeu. Nous y voyons une variante de Gueule-d'orage se faisant attaquer par une équipe de cinq personnages aux looks assez colorés, combattant à l'aide d'armes assez rudimentaires.

Quant à la vidéo, alpha oblige, bien des éléments sont clairement loin d'être finalisés, quand d'autres sont carrément repris des précédents jeux, avec un modèle de personnage sans jambes au début, l'interface montrant Aloy juste après et même l'écran principal de Forbidden West. Ce genre de placeholders n'a rien de surprenant, mais n'est évidemment jamais montré au public en temps normal. Que ce soit les environnements ou les avatars utilités aux proportions variées, l'ensemble fait bien plus cartoon, mais rien ne dit que le résultat final le sera à ce point.

Bref, il faudra patienter jusqu'à une introduction du projet en bonne et due forme pour réellement savoir ce que les développeurs prévoient pour cet Horizon Online, qui serait prévu sur PS5 et PC selon un document interne qui avait fuité. En attendant, vous pouvez vous procurer Horizon Forbidden West sur Amazon au prix de 47,49 € dans sa version PS5.