RUMEUR sur PlayStation : le leak d'un document révèle plusieurs jeux PS5 en développement, dont Horizon Online, et un portage PC de Forbidden West

Ce week-end, plusieurs projets liés à la licence Horizon de Guerrilla Games ont fait l'objet d'une rumeur sur la Toile, à savoir un remaster ou remake d'Horizon: Zero Dawn qui sortirait sur PS5, un jeu multijoueur dans cet univers et un DLC à Horizon Forbidden West, ce dernier étant le plus probable puisque c'est carrément un acteur qui l'a teasé avant de se rétracter. Cela a suffi à faire s'agiter la Toile et à délier quelques langues. En effet, Gematsu a parlé d'un certain document en sa possession où seraient listés ces différents projets et d'autres, ajoutant que plusieurs sources lui ont permis de s'assurer qu'ils existeraient bien et donc prouver l'authenticité dudit listing. Eh bien, en plus de circuler en coulisse dans certaines rédactions, ce dernier semble avoir été diffusé sur 4chan et reposté sur ResetEra.

Prenez évidemment cela avec des pincettes, surtout avec la faute grossière à « supporing », mais ce diagramme de Gantt utilisé en gestion de projet nous dévoilerait donc plusieurs jeux en développement du côté de PlayStation. Nous avons tout d'abord les différents Horizon, avec une version PC d'Horizon Forbidden West qui serait en cours depuis la fin d'année dernière en plus de son extension, un remaster de Zero Dawn, un Horizon Online qualifié de GaaS (jeu service) et Horizon Call of the Mountain chez Firesprite.

Le studio racheté l'an dernier par SIE développerait également un survival-horror sous Unreal Engine 5 à destination des PS5 et PC, baptisé « Heartbreak ». S'en suit Sumo Digital, avec « Sackboy » sur PC, qui est bien évidemment le portage de Sackboy: A Big Adventure récemment officialisé, mais aussi un projet « Carbon » en monde ouvert pour PlayStation 5. En plus du suivi de Destruction AllStars, Lucid Games aurait un certain « Redstar » dans ses placards, lui aussi décrit comme étant un jeu de combats de véhicules. La rumeur voulait effectivement qu'un reboot de Twisted Metal soit en cours chez Lucid, mais son développement aurait été confié à un autre studio first-party européen, visiblement assez rapidement en faisant concorder le diagramme et la date où nous avions appris cela.

Autre jeu dont la présence n'a rien de surprenant, Returnal sur PC, qui ne cesse de fuiter. Vient ensuite « Ronin » de Koei Tecmo, qui n'est autre que Rise of the Ronin, une exclusivité console de Team Ninja récemment dévoilée. Plus intéressant sans être réellement une surprise, Kojima Productions aurait un projet de jeu en monde ouvert nommé « Ocean », sans doute Death Stranding 2 ou quel que soit son nom final. SIE London Studio serait à l'œuvre sur un autre jeu service appelé « Camden », tandis que le mystérieux jeu teasé par Ballistic Moon serait donc un survival-horror appelé « Bates » et utilisant le moteur Decima.

Et en parlant jeux d'horreur, Dusk Golem a déclaré que ce document serait bien réel, mais un peu daté, supposant qu'il proviendrait de la division anglaise de PlayStation en raison des noms de personnes cités. Pour résumer, les nouveautés encore non annoncées autres que des portages sur ordinateurs sont les suivantes :

Horizon Online - Guerrilla Games (PS5 et PC) ;

Heartbreak - Firesprite (PS5 et PC) ;

Carbon - Sumo Digital (PS5) ;

Redstar - Lucid Games (PS5) ;

Ocean - Kojima Productions (PS5) ;

Bates - Ballistic Moon (PS5 et PC) ;

Camden - SIE London Studio (PS5 et PC).

Il ne reste plus qu'à patienter et voir si ces jeux finissent par être ou non annoncés. Bref, wait & see.