RUMEUR sur PlayStation : une nouvelle console portable surpuissante en préparation ?

Les consoles portables ont plus que jamais le vent en poupe avec la Switch qui a été un véritable succès pour Nintendo et dont nous attendons l'annonce de la successeure, et le Steam Deck a lancé une vague d'ordinateurs de poche (handheld), puisque de nombreux constructeurs ont déjà proposé leurs appareils. Récemment, Phil Spencer a de nouveau exprimé son intérêt en déclarant auprès de Bloomberg « l'attente est que nous fassions quelque chose », l'article en question mentionnant ensuite que Microsoft travaille sur des prototypes, mais qu'un tel appareil ne sortirait pas avant des années. Avec le fait que les ROG Ally d'ASUS sont déjà considérées comme des Xbox grâce au Game Pass, la firme a déjà un pied à l'étrier de toute manière. Mais quid de Sony Interactive Entertainment, qui a régalé pendant des années de nombreux joueurs avec sa PSP, mais n'a pas su renouveler l'exploit avec sa PSVita, une excellente console sous exploitée ? Eh bien, il semblerait que ça s'active également en coulisse, même si l'orientation prise apparaît comme bien différente de ce qui a été proposé par le passé.

C'est à nouveau du côté de Bloomberg que l'information a été partagée, par Debby Wu et Takashi Mochizuki. Apparemment, Sony souhaiterait à nouveau avoir sa part du marché gaming des consoles portables en rentrant en compétition avec Nintendo et développerait donc un appareil capable de faire tourner les jeux PS5 en nomade. Cette machine n'en serait qu'aux premiers stades de développement et les plans pourraient donc changer en cours de route, mais l'idée serait de s'appuyer sur ce qui a déjà été proposé avec le PlayStation Portal, qui ne sert qu'à streamer les jeux de la PS5 en Wi-Fi et certains dans le cloud depuis la récente mise à jour en bêta. Un représentant de Sony a été contacté, mais n'a évidemment pas commenté cette rumeur.

Toujours selon l'article, le PlayStation Portal aurait initialement été pensé pour être autonome tel le Steam Deck, ce serait donc une concrétisation de cette vision. Bon, compte tenu du fait que SIE sorte une grande partie de ses exclusivités sur PC, qui sont donc jouables sur la plateforme de Valve, il n'y a clairement rien qui presse pour les amateurs d'expériences nomades. Si la Switch est un tel succès malgré ses faibles performances face à la concurrence, c'est aussi de par son concept même d'être hybride. Pour un joueur PlayStation, il faudrait donc acheter deux appareils pour en arriver au même résultat si les plans de SIE aboutissent, pour un tarif forcément bien élevé. Rajoutez à cela la taille démesurée de certains jeux (God of War Ragnarök nécessite plus de 175 Go sur PC et donc Steam Deck) et le fait qu'un tel produit n'arriverait qu'en fin de vie de la PS5. Et ne parlons même pas du tout dématérialisé inévitable sur une telle machine, qui rendrait forcément inutilisable les jeux physiques déjà possédés, contrairement à ce que permet la PS5 via son lecteur. Bref, difficile à l'heure actuelle d'y voir un grand intérêt contrairement aux PSP et PSVita de l'époque.

Évidemment, reste à voir s'il y a cette fois un fond de vérité dans tout cela, puisqu'un journaliste russe parlait en mai dernier d'une console portable avec uniquement des jeux PS4...

Actuellement, le PlayStation Portal est vendu 218,96 € sur Amazon, 219 € chez Cdiscount ou 219,99 € à la Fnac.

Lire aussi : PS5 : un point sur les ventes de la console, un premier chiffre positif pour ASTRO BOT et des nouvelles de Ghost of Tsushima