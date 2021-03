RUMEUR sur la Switch Pro : une nouvelle console avec un écran OLED pour 2021 ? La 4K dans le viseur...

La Switch a 4 ans ; oui, déjà... La belle de Nintendo cartonne aux 4 coins du monde, globalement, les joueurs sont satisfaits de cette console de salon portable. Cependant, plus nous avançons dans le temps, plus les fans réclament une machine « Pro » afin de jouir de diverses productions avec un framerate stable. Par exemple, les amoureux des Pokémon ont remarqué lors de la présentation de Légendes Pokémon: Arceus, une nouvelle aventure en monde ouvert, que le titre saccadait ou ramait selon les phases ; un peu comme The Zelda of Zelda: Breath of the Wild à l'époque. Forcément, la plateforme manque un peu plus de peps dans ses entrailles pour afficher des jeux gourmands, les développeurs doivent alors faire quelques concessions par-ci, par-là pour proposer des expériences agréables dans nos poches.

Souvenez-vous, en août 2020, certains bruits de couloirs parlaient d'une Switch Pro, capable d'afficher de la 4K. Eh bien, cette rumeur refait surface... En effet, Takashi Mochizuki, journaliste tech de chez Bloomberg plutôt connu du milieu, aurait eu écho de certaines choses. Parlons peu, parlons bien, une Switch avec un écran OLED de 7 pouces, conçu par Samsung, affichant du 720p, arriverait dans nos rayons en 2021. Autre point intéressant, un nouveau dock permettrait à la console d’afficher de la 4K sur un téléviseur. Yoshio Tamura, analyste de chez DSCC spécialisé dans les écrans, en a profité pour déclarer.

L'écran OLED permettra de consommer moins de batterie et offrira de meilleurs contrastes, ainsi qu'un temps de réponse plus rapide que l'écran à cristaux liquides de la Switch actuelle.

Selon les sources de Bloomberg, les écrans Samsung seraient livrés vers le mois de juillet aux usines, et Nintendo viserait les fêtes de Noël 2021. Le journaliste a essayé de bousculer les constructeurs afin d'en savoir un peu plus, sans surprise, ils sont restés silencieux. Une machine plus puissante permettant d'afficher de la 4K risque de faire saliver pas mal d’aficionados, mais rappelons que Big N. avait stipulé qu'il ne ferait pas « d'annonce de si tôt » concernant un modèle Pro. Bref, vous l'aurez compris, wait and see...

