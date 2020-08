RUMEUR sur la Nintendo Switch : un modèle amélioré lancé en début d'année 2021 ?

La Nintendo Switch est sortie en mars 2017 un peu partout dans le monde, et elle fait le bonheur de millions de joueurs. Le constructeur japonais a lancé l'été dernier la Switch Lite, uniquement portable et vendue 196,29 € sur Amazon.fr. Et d'après de nouvelles récentes rumeurs, il se pourrait bien qu'un autre modèle soit en chemin.

Cette information vient cette fois de l'Economic Daily News, un journal chinois qui cite plusieurs constructeurs de composants ou accessoires de la console. Cette nouvelle Switch serait ainsi un modèle améliorant l'interactivité et la qualité de l'écran, des détails bien maigres pour le moment.

Des rumeurs sur les futures Switch, il y en a déjà des tas, des analystes prévoyaient en début d'année un modèle Pro capable d'afficher de la 4K, utilisant de grosses cartouches et proposée contre 399 $, mais Nintendo avait alors commenté en affirmant qu'il ne comptait sortir aucune nouvelle console en 2020. Sauf que d'après les informations de l'Economic Daily News, cette nouvelle Switch débarquerait sur le marché dans le courant du premier trimestre 2021.

Bien évidemment, tout cela est à prendre avec des pincettes, Nintendo n'a pas officiellement communiqué sur ce sujet, et de toute façon, pour vendre des consoles, il faut des jeux, la Switch manque cruellement d'exclusivités first party en cette année 2020...