Switch : près de 80 millions de consoles vendues, surclassant la 3DS

Le mois de février 2021 démarre sur les chapeaux de roue pour Nintendo, qui a partagé son bilan fiscal trimestriel couvrant la période du 1er octobre au 31 décembre 2020. Sans surprise, la Switch cartonne toujours autant et a dû se retrouver sous bien des sapins, car 11,57 millions d'unités ont été écoulées sur le trimestre, passant de 68,3 millions à 79,87 millions de consoles de la famille (modèles standard et Lite) vendues à travers le monde. Oui, les ventes des différentes 3DS ont finalement été dépassées ! Pour le coup, Big N. a de nouveau décidé de revoir à la hausse ses prévisions sur l'année fiscale qui se terminera le 31 mars prochain, passant de 24 à 26,5 millions de Switch qu'il espère commercialiser.

Du côté des jeux, là encore les cartouches et versions numériques ont su trouver preneur, puisque 75,85 millions d'exemplaires ont été vendus sur la période, portant le total à 532,34 millions ! Pour ne pas changer, le top 10 des productions first-party a été actualisé, avec un Mario Kart 8 Deluxe décidément indétrônable malgré les excellentes performances d'Animal Crossing: New Horizons. Le reste du classement est quasi inchangé, seuls Pokémon: Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli et Super Mario Party échangeant leur place, le party game ayant eu plus la cote que ce remake bien particulier réalisé par Game Freak.



Pour ne pas changer, les productions non présentes dans ce top ont aussi vu leurs chiffres de ventes être actualisés, avec comme nouveautés Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, Pikmin 3 Deluxe et Mario Kart Live: Home Circuit.

Luigi's Mansion 3 - 9,13 millions

- 9,13 millions Ring Fit Adventure - 8,68 millions

- 8,68 millions Super Mario 3D All-Stars - 8,32 millions

- 8,32 millions Paper Mario: The Origami King - 3,05 millions

- 3,05 millions 51 Worldwide Games - 2,62 millions

- 2,62 millions Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau - 2,84 millions (sans le Japon, plus de 3 millions de copies ayant été distribuées selon Koei Tecmo)

- 2,84 millions (sans le Japon, plus de 3 millions de copies ayant été distribuées selon Koei Tecmo) Pikmin 3 Deluxe - 1,94 million

- 1,94 million Xenoblade Chronicles: Definitive Edition - 1,48 million

- 1,48 million Mario Kart Live: Home Circuit - 1,08 million

À l'occasion du prochain bilan, deux exclusivités viendront s'ajouter à la liste, à savoir Super Mario 3D World + Bowser's Fury et Bravely Default II, ce dernier étant édité par Nintendo en Occident.

