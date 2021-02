Légendes Pokémon: Arceus, un jeu avec des combats sans transition et un monde ouvert dans le Sinnoh féodal annoncé avec un trailer à tomber

Il va falloir faire semblant d'être surpris si vous avez lu notre article de ce matin, car le membre de Reddit ayant laissé fuiter certaines annonces du Pokémon Presents avait bien vu juste. Pour les 25 ans de la licence, les fans qui souhaitaient désespérément un remake de la 4G vont ainsi être plus que servis, car Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante ne sont pas les seuls jeux en développement. Du côté de Game Freak, il faudra ainsi patienter jusqu'en 2022 pour découvrir Légendes Pokémon: Arceus sur Switch.

Il s'agira bien d'un étonnant monde ouvert qui nous transportera dans la région de Sinnoh, mais pas dans le présent, puisque c'est la période féodale qui a été choisie, servant de préquelle à l'histoire de cette contrée, que nous parcourrons afin de constituer le premier Pokédex local. Cet aperçu du jeu nous dévoile des décors aux graphismes bien plus léchés que ceux du duo de la 8G, dans lesquels notre dresseur et son partenaire Pokémon évolueront, avec des affrontements en pleine nature sans transition et qui semblent abandonner le tour par tour classique pour un système se rapprochant du temps réel (les informations officielles ne statuent pas encore sur le sujet) et de la capture sans devoir combattre !

Nous notons également la possibilité de ramper pour approcher discrètement les créatures sauvages dont il faudra étudier le comportement ou de s'accroupir dans les hautes herbes comme dans Pokémon: Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli. L'exploration pourra se faire à pied ou à dos de Poké Monture, voire par la voie des airs, et les codes de The Legend of Zelda: Breath of the Wild seront repris jusqu'au bout avec de l'escalade. Enfin, sans doute pour éviter la redondance, les starters de ce jeu seront Héricendre, Brindibou et Moustillon, amenés dans la région par un Professeur Pokémon voyageant de par le monde. Vous pouvez admirer les premiers visuels en page suivante.

En attendant d'en découvrir encore plus au sujet de ce Légendes Pokémon: Arceus qui va sans doute définir l'avenir de la licence, vous pouvez toujours partir explorer Galar dans Épée et Bouclier, vendus à partir de 49,99 € à la Fnac.