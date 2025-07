Donkey Kong Bananza : Nintendo officialise enfin le développeur, certains fans vont être déçus

Donkey Kong Bananza, aka Super Mario Odyssey avec un gorille ?





Lors de la présentation de la Switch 2 en avril dernier, Nintendo a dévoilé plusieurs jeux, dont Donkey Kong Bananza. Un épisode en 3D qui permettra aux joueurs de contrôler Donkey Kong, accompagné de Pauline pour tout casser sur leur passage. Un jeu qui s'annonce déjà terriblement fun et qui n'est pas sans rappeler Super Mario Odyssey, la dernière aventure en 3D de la mascotte de Nintendo.

Qui développe Donkey Kong Bananza ?





Comme plusieurs journalistes spécialisés, Brian Shea de Game Informer s'est rendu récemment à New York pour essayer une nouvelle fois Donkey Kong Bananza. Pour l'occasion, le vice-président des expériences joueur et produit de Nintendo of America Bill Trinen s'est adressé aux journalistes via la fonctionnalité GameChat pour présenter le jeu, dévoilant une information importante : Donkey Kong Bananza est développé par le studio derrière Super Mario Odyssey, à savoir Nintendo EPD Tokyo.

Le mystère reste encore entier





Nintendo est toujours assez opaque lorsqu'il s'agit de mettre en lumière ses développeurs, il faut généralement attendre la sortie d'un jeu pour scruter les crédits. D'ailleurs, le constructeur japonais ne dévoile toujours pas précisément qui réalise et produit Donkey Kong Bananza. Super Mario Odyssey avait été réalisé par Kenta Motokura et produit par Yoshiaki Koizumi et Koichi Hayashida. Comme le rappelle VGC, ce dernier apparaissait dans les crédits de Super Mario Bros. Wonder en 2023, mais sinon, ils n'ont officiellement rien fait depuis 2017, tout laisse à croire que ce sont eux qui assurent le développement de Donkey Kong Banaza, mais rien n'est confirmé, il faudra patienter jusqu'à la sortie du jeu dans deux semaines pour le découvrir.

À quand le prochain jeu Mario en 3D ?





Si la présence de Kenta Motokura, Yoshiaki Koizumi et Koichi Hayashida au générique de Donkey Kong Bananza peut rassurer les futurs joueurs de cette exclusivité Switch 2, cela décevrait également les fans des jeux Mario en 3D. Si les deux hommes ont passé toutes ces années sur ce titre avec le DK et Pauline, il faudra sans doute attendre encore un long moment avant de revoir Mario en 3D, à moins que Nintendo ne confie la direction du développement à d'autres personnes.

Quand sort Donkey Kong Bananza et où l'acheter ?



La date de sortie de Donkey Kong Bananza est fixée au 17 juillet 2025, exclusivement sur Nintendo Switch 2. Vous pouvez précommander le jeu à partir de 59,90 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.

