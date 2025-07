Donkey Kong Bananza récolte un tas de grosses notes, la presse française a adoré le jeu !

Une grosse exclu Switch 2 arrive demain





Les fans de jeux Nintendo devront encore attendre quelques heures avant de découvrir Donkey Kong Bananza, la nouvelle exclusivité Switch 2 conçue par l'équipe à l'origine de Super Mario Odyssey. Un jeu de plateforme qui s'est laissé approcher par la presse anglophone, les notes étaient très bonnes, mais qu'en a pensé la presse spécialisée française ?

Quels sont les avis de la presse française sur Donkey Kong Bananza ?





Eh bien dans l'Hexagone aussi, Donkey Kong Bananza récolte de très grosses notes. « C’est un excellent jeu d’action-aventure, au gameplay efficace, accessible et plein d’idées fraîches » pour JeuxVideo.com, ActuGaming parle d'« un jeu d’aventure 3D destructible à la fois inventif, accessible et débordant d’idées », « Donkey Kong Bananza est une claque et un concentré de dopamine qui stimule et récompense constamment la curiosité du joueur » selon Gameblog, « Nintendo continue de repenser sa formule 3D et Donkey Kong Bananza rend ses lettres de noblesse au gorille » pour Gamekult et Numerama affirme que le jeu « s’impose comme un digne héritier de Super Mario Odyssey et, par ricochet, comme un incontournable de la Switch 2 ».

Où acheter Donkey Kong Bananza ?





La date de sortie de Donkey Kong Bananza est fixée au 17 juin 2025 sur Nintendo Switch 2, vous pouvez acheter le jeu à partir de 59,90 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.

Les notes de Donkey Kong Bananza par la presse française