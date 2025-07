Donkey Kong Bananza a de grosses similitudes avec Super Mario Odyssey et un point commun avec Mario Kart World

Dans quelques jours sortira Donkey Kong Bananza, la nouvelle exclusivité Nintendo Switch 2. Un titre très attendu par les joueurs qui ont craqué pour la dernière console du constructeur japonais, qui ne propose pour l'instant que Mario Kart World et Welcome Tour. Récemment, Nintendo avait confirmé que le développement de Donkey Kong Bananza était assuré par Nintendo EPD Tokyo, le studio à l'origine de Super Mario Odyssey. Aujourd'hui, nous avons des informations plus précises sur l'équipe derrière ce jeu.

Donkey Kong Bananza est-il développé par la même équipe de Super Mario Odyssey ?





Comme le dévoile IGN, Donkey Kong Bananza est produit par Kenta Motokura, qui avait réalisé Super Mario Odyssey à l'époque de la Switch 1. Cependant, le jeu d'aventure avec Donkey Kong et Pauline est cette fois réalisé par Kazuya Takahashi, une nouvelle tête chez Nintendo (mais déjà passé par SEGA et Square Enix). Si vous voyez de grosses ressemblances entre Donkey Kong Bananza et Super Mario Odyssey, c'est donc tout à fait normal, Kenta Motokura précise que de nombreux développeurs ont travaillé sur les deux jeux, pas seulement lui.

L'histoire de Donkey Kong Bananza en lien avec celle de Super Mario Odyssey ?





Kenta Motokura et Kazuya Takahashi évoquent chez IGN plusieurs points de Donkey Kong Bananza, notamment le jeune âge de Pauline, laissant penser aux joueurs que le titre pourrait être une préquelle à Super Mario Odyssey, mais il faudra attendre d'avoir le jeu en main pour en avoir la confirmation. Concernant la naissance de Donkey Kong Bananza, eh bien c'est Yoshiaki Koizumi qui en a eu l'idée, soit l'homme derrière de nombreux jeux The Legend of Zelda et Super Mario, il avait d'ailleurs produit Odyssey à l'époque.

Donkey Kong Bananza devait sortir sur Switch 1 !





Enfin, Kenta Motokura dévoile que Donkey Kong Bananza a un point commun avec Mario Kart World : son développement a débuté avec la Switch 1 en tête. Les développeurs utilisaient déjà la technologie voxel, mais lorsqu'ils ont appris qu'une Switch 2 était en cours de conception, ils ont décidé de se focaliser sur une version pour cette nouvelle console. En plus de la puissance, Kenta Motokura explique que le mode Souris a motivé ce choix, que ce soit pour jouer avec Pauline en coopération ou sculpter n'importe quoi dans le mode DK Artist.

Quand sortira Donkey Kong Bananza ?





La date de sortie de Donkey Kong Bananza est fixée au 17 juillet 2025, exclusivement sur Nintendo Switch 2. Vous pouvez précommander le jeu à partir de 59,90 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.

