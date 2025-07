Ce petit jeu « n'a rien d'indépendant », son développeur clôt enfin le débat et annonce du contenu gratuit

Un petit jeu pas très indépendant





En 2023, Mintrocket sortait Dave the Diver, un excellent jeu d'aventure qui nous emmenait sous l'océan pour pêcher et explorer les fonds marins la journée, puis dans un restaurant pour gérer le service le soir. Un titre sorti à l'origine sur PC et Switch 1, avant d'être porté sur PlayStation 4 et PS5 l'année suivante. Mais si les joueurs connaissent Dave the Diver, c'est aussi pour sa nomination aux Game Awards 2023 dans la catégorie « Meilleur jeu indépendant », un prix finalement remporté par Sea of Stars. Le jeu n'a rien d'indépendant, Mintrocket appartient à Nexon, un énorme groupe sud-coréen.

Le réalisateur de Dave the Diver met fin au débat sur le côté indé du jeu





Mintrocket a été pointé du doigt pour cette confusion, de même que l'organisateur des Game Awards Geoff Keighley, mais dans une récente interview accordée à 4Gamer.net (via VGC), le directeur du jeu Jaeho Hwang revient sur cette affaire. Il explique que Nexon a fondé Mintrocket pour développer des jeux plus petits et moins risqués, sans impacter le travail des autrs équipes, qui développent généralement de gros jeux live service. D'emblée, Dave the Diver ne pouvait être considéré comme un jeu indépendant, comme le déclare Jaeho Hwang :

Nous n'avons jamais eu l'intention de donner à Dave the Diver une ambiance de jeu indépendant. Au départ, nous développons un jeu chez Nexon, il n'a donc rien d'indépendant. Cependant, lorsqu'un jeu est créé par une petite équipe, le style artistique et le système de jeu ont tendance à être uniques, donc je pense que c'est pourquoi il a été considéré comme un jeu indépendant. Pour une raison inconnue, il a également été nominé pour un prix de jeu indépendant, et les gens demandaient : « même si c'est un jeu Nexon ? ». Mais nous n'avons pas postulé.

Car oui, Dave the Diver a été nommé par le jury des Game Awards, composés de médias internationaux. Geoff Keighley avait alors lancé le débat : qu'est-ce qu'un jeu indépendant ? Cela dépend-il du budget, de la taille de l'équipe, de l'ambition des développeurs ? À l'origine, un jeu indépendant était conçu de A à Z par un groupe de développeurs, souvent restreint, sans le soutien d'un éditeur, lui laissant une grande liberté créative. Désormais, plusieurs éditeurs financent des petits studios sans intervenir dans le processus de création, l'esprit indépendant est encore présent. Sea of Stars est quant à lui 100 % indé, le RPG a été développé par Sabotage Studio sans l'aide d'un éditeur pour le financer.

Dave the Diver va fêter son deuxième anniversaire





Maintenant que le débat est clos, Dave the Diver va pouvoir fêter son deuxième anniversaire comme il se doit. Mintrocket a partagé une nouvelle vidéo pour évoquer l'avenir de son jeu de plongée, avec un DLC Dans la Jungle qui nous emmènera dans une nouvelle zone, avec un village et un nouveau lac pour pêcher des poissons inédits et cuisiner de nouveaux repas. Cependant, le DLC Dans la Jungle n'arrivera pas avant début 2026.

Des DLC temporaires qui frustrent les joueurs





Jaeho Hwang revient également sur le DLC Ichiban's Holiday, un contenu temporaire. Les joueurs n'avaient que quelques mois pour acheter l'extension, le directeur du studio évoquant une stratégie souvent mise en place pour protéger les licences. Finalement, après des discussions avec SEGA, éditeur de Like a Dragon, il a été conclu que le DLC Ichiban's Holiday sera disponible jusqu'au 31 décembre 2026. Bien sûr, après cette date, le contenu sera encore jouable si vous avez acheté le DLC. Le DLC Godzilla fait également son retour, il est disponible gratuitement jusqu'à la fin d'année prochaine.

Dave the Diver bientôt sur Switch 2 !





Mintrocket annonce au passage que Dave the Diver est désormais disponible sur l'Epic Games Store, afin de toucher un public encore plus large. Mieux encore, le studio développe une mise à jour pour Switch 2 de Dave the Diver, qui sera gratuite. Les joueurs peuvent s'attendre à un framerate plus élevé, mais il faudra encore attendre « quelques mois » avant le lancement de cette mise à jour gratuite.

Jaeho Hwang rappelle enfin que Mintrocket est désormais un studio « indépendant », mais toujours sous la houlette de Nexon, lui permettant d'avoir davantage de liberté dans ses futurs projets. Car oui, Mintrocket a d'autres jeux en cours de développement, mais rien n'a été dévoilé pour le moment.

