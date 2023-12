Dave the Diver x Dredge : deux jeux aquatiques se rencontrent dans un DLC gratuit !

Dredge et Dave the Diver sont des jeux avec de gros pixels, même s'ils ne sont pas indépendants (le premier est édité par Team17, le second par Nexon), mais ils auront marqué les joueurs cette année et ont en commun un gameplay basé sur l'eau, la mer et les fonds marins.

Quoi de plus logique donc à ce que voit le jour un crossover entre les deux titres ? Tout récemment, Dave the Diver a accueilli un DLC avec du contenu tiré de Dredge, la bande-annonce de lancement est à découvrir ci-dessus. Grâce à ce contenu additionnel, Dave peut désormais piloter le bateau pendant la nuit et draguer des poissons étranges à différents endroits de Blue Hole. Lors de ses plongées, Dave peut également se servir d'un fusil de drainage pour capturer de nouveaux poissons. Enfin, au restaurant, de nouveaux clients inquiétants font leur apparition, avides de goûter des poissons lovecraftiens.

La mise à jour Dave the Diver x Dredge est déjà lancée et totalement gratuite. Dave the Diver est pour rappel disponible sur PC et Nintendo Switch, vous pouvez retrouver des cartes prépayées eShop sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

