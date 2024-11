Dave the Diver : un gros chiffre de ventes pour le jeu pas si indépendant

Le studio « indépendant » Mintrocket a lancé en 2022 Dave the Diver, un jeu de rôle et d'aventure qui nous propose de faire de la plongée sous-marine la journée afin de pêcher du poisson et découvrir des mystères, puis de gérer le service d'un bar à sushi le soir. Un titre alors sorti en Early Access sur PC, qui est passé en version 1.0 l'année suivante sur ordinateurs et Nintendo Switch.

En tout début d'année, Mintrocket annonçait que le jeu avait dépassé les trois millions de ventes, mais depuis, un portage sur PlayStation 5 et PS4 a vu le jour. Cette semaine, le studio annonce que Dave the Diver compte désormais plus de cinq millions d'exemplaires vendus sur toutes ces plateformes. Malheureusement, aucune version pour Xbox One ou Xbox Series X|S n'est officiellement prévue pour le moment.

Pour rappel, Mintrocket n'est pas vraiment un studio indépendant, il appartient à Nexon, un géant sud-coréen, ce qui n'enlève absolument rien aux qualités du jeu.