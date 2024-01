Dave the Diver : un énorme succès pour ce jeu pas très indépendant

Mintrocket a sorti en juin dernier sur PC, puis en octobre, Dave the Diver, un jeu de simulation et d'aventure avec des gros pixels qui nous demande d'explorer les fonds marins pour pêcher des poissons la journée et de servir les clients d'un restaurant le soir. Un titre bourré de qualités qui lui a valu d'être nommé aux Game Awards 2023 dans la catégorie Meilleur jeu indépendant.

Si Mintrocket est en effet présenté comme le studio qui développe et édite Dave the Diver, il appartient à Nexon, un énorme groupe sud-coréen. Difficile donc de considérer le jeu comme réellement indépendant, sa nomination aux Game Awards 2023 a généré quelques débats, mais finalement, Dave the Diver n'a pas remporté la récompense.

Malgré ce débat, qui avait lieu d'être, Dave the Diver a rencontré un véritable succès sur PC et Switch. Mintrocket vient d'annoncer que le jeu avait dépassé les trois millions de ventes depuis sa sortie, le studio remercie tous les joueurs et partage un bel artwork parodiant la pochette de l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles.

Si vous n'avez pas encore craqué pour Dave the Diver, vous pouvez retrouver des cartes eShop sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

Lire aussi : Dave the Diver x Dredge : deux jeux aquatiques se rencontrent dans un DLC gratuit !