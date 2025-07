Battlefield 6 : la première bande-annonce est là, le multijoueur pour l'instant absent

Après des mois d'attente et pas mal de fuites à cause d'un développement communautaire, Electronic Arts vient de dévoiler aujourd'hui la première bande-annonce de Battlefield 6, le prochain volet de sa franchise de jeux de tir à la première personne. Après le passé et le futur, place à la guerre moderne.

La première bande-annonce de la campagne solo de BF 6 est là





Pour l'instant, les informations sur le scénario de Battlefield 6 restent encore un peu floues. La bande-annonce nous montre un discours du président des États-Unis d'Amérique, s'adressant à la nation après une attaque de la Pax Armata, un groupe de mercenaires, sur la ville de New York. Nous avons ensuite droit à un tas d'extraits avec des lieux variés, dont un barrage déjà vu dans un précédent leak. Côté véhicules, nous apercevons déjà un tas d'hélicoptères, mais aussi un char d'assaut et même des quads.

Découvrez le chemin de destruction tracé par Pax Armata, la plus grande milice privée du monde. La Pax compte anéantir l'OTAN et ses alliés par tous les moyens, fidèle à sa devise : « Sans protection pas de paix ». Préparez-vous au combat avec l'expérience de guerre totale ultime. Participez à des combats d'infanterie acharnés. Déchirez les cieux lors de combats aériens épiques. Détruisez l'environnement pour prendre un avantage stratégique. Dans une guerre de chars, d'avions de chasse et d'arsenaux massifs, le plus redoutable, c'est votre escouade. Bienvenue dans Battlefield 6.

Cette première bande-annonce de Battlefield 6 n'a rien à envier aux Call of Duty d'Activision, mais pour le moment, il faut se contenter de cette vidéo dédiée à la campagne solo.

Quand sera dévoilé le multijoueur de Battlefield 6 ?





EA Games et les Battlefield Studios (DICE, Ripple Effect, Motive Studios et Criterion Games) nous donnent rendez-vous le 31 juillet prochain pour découvrir le multijoueur. L'éditeur précise que « ce livestream dévoilera les fonctionnalités multijoueur tant attendues de Battlefield 6 et expliquera les raisons pour lesquelles il s'agit du titre le plus ambitieux de l'histoire de la série ». Nous y découvrirons certaines cartes et modes de jeux, dont des inédits. De leur côté, les créateurs de contenus participeront à des évènements à Los Angeles, Paris, Berlin et Londres afin de dévoiler du gameplay, EA Games met le paquet sur la promotion.

Quand sortira Battlefield 6 ?





Eh non, pas de date de sortie, pas d'annonce de bêta ouverte, Electronic Arts se garde encore des informations sous le coude. Cependant, d'après une récente fuite, Battlefield 6 sortirait le 10 octobre 2025, avec des éditions Standard et Phantom, tandis qu'une bêta ouverte serait lancée dès le mois d'août. Une chose est déjà confirmée : Battlefield 6 sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, il fera l'impasse sur les PS4 et Xbox One, mais aussi sur la Nintendo Switch 2.

Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.