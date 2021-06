Battlefield 2042 officialisé : bande-annonce explosive, absence de campagne solo, Battle Pass, 128 joueurs en ligne, la totale !

Voilà trois ans que les fans attendent le retour de la franchise Battlefield, et ça y est, Electronic Arts a officialisé le nouvel opus aujourd'hui en partageant une impressionnante bande-annonce, à admirer plus bas. Voici donc Battlefield 2042, un opus qui se déroulera dans un futur proche pour un conflit intense et toujours plus dantesque.

En amont de la présentation d'aujourd'hui, EA Games nous avait invités à découvrir ce Battlefield 2042 et nous parler un peu plus en détail de ses ambitions. Le titre est évidemment développé par les Suédois de DICE, mais également par Criterion et DICE Los Angeles, tandis qu'EA Göteborg s'est chargé d'améliorer le moteur de jeu Frostbyte qui sert à faire tourner Battlefield 2042 sur toutes les plateformes. Avant de découvrir le jeu, voici la déclaration d' Oskar Gabrielson, directeur général de DICE :

Battlefield 2042 est une évolution de la franchise et inclut tout ce que nos joueurs veulent - le bac à sable multijoueur Battlefield ultime avec des combats intenses et une tonne d'événements incroyables et inattendus. Nous tous à travers DICE à Stockholm, DICE LA, Criterion et EA Göteborg avons eu tellement de plaisir à développer ce jeu et il est maintenant temps de laisser les joueurs se lancer. Ce qu'ils découvriront, c'est que nous avons construit, trois expériences distinctes et absolument épiques que nous pensons qu'ils vont adorer.

Battlefield 2042 nous emmène donc 21 ans dans le futur, alors que la planète a sombré dans le chaos après une série de catastrophes naturelles. Certains réfugiés sont devenus sans patries, des No-Pats dont des soldats agissant désormais dans le but de leur survie et qui prennent ici part à un conflit opposant une nouvelle fois les États-Unis aux Russes. Mais les développeurs ne vont pas exploiter cet univers au travers d'une campagne scénarisée, car Battlefield 2042 ne proposera pas de mode solo à proprement parler. Les studios veulent nous emmenez sur des conflits gigantesques avec, comme le montre la bande-annonce, des robots-chiens de combat, des armes à la pointe de la technologie et des véhicules variés, sans oublier une wingsuit qui aura une grande importance sur certaines cartes. Battlefield 2042 proposera ainsi trois expériences multijoueurs distinctes, mais les développeurs ne présentent aujourd'hui que l'All-Out Warfare (Guerre Totale), qui marquera le retour de deux modes de jeu très appréciés des joueurs, Conquête et Percée. Le premier oppose deux équipes devant contrôler des objectifs sur la carte, avec des séquences ultra chaotiques et des moments un peu plus calmes. Percée est quant à lui un peu différent, une équipe d'attaquants doit capturer des points pour avancer sur la carte, tandis que les défenseurs doivent les en empêcher. Il y a d'ailleurs de la nouveauté ici, adieu les traditionnels drapeaux à capturer, les joueurs doivent accomplir des défis dans différents secteurs pour les rallier, les développeurs ont tout de même pensé à varier les lieux avec des zones risquées regroupant beaucoup d'équipements et d'objectifs dans une surface réduite, en opposition aux lieux un peu plus vides, qu'il faudra parcourir en véhicule de préférence.

Ces cartes accueilleront de nombreux joueurs, 128 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, DICE parle de « champs de bataille épiques », mais sur PS4 et Xbox One, il faudra se contenter de 64 joueurs en ligne comme d'habitude et de cartes aux dimensions réduites. Et si tout ce monde vous impressionne, sachez qu'il sera possible de jouer contre des bots gérés par l'IA, seul ou avec des amis, idéal pour découvrir les cartes, le gameplay, la conduite des véhicules ou encore les Spécialistes. Il s'agit là de classes de personnages à l'équipement plus ouvert, les joueurs pourront en effet choisir leurs armes et accessoires librement, mais chaque Spécialiste disposera d'un gadget principal et d'une capacité uniques. Les développeurs n'ont pour le moment présenté que quatre Spécialistes sur les 10 qui seront jouables au lancement, à savoir l'Assaut Webster Mackay et son pistolet-grappin se déplaçant plus vite en visant, la Support Maria Falck et son pistolet à syrettes S21 soignant à distance les alliés et remettant l'intégralité de la vie des coéquipiers qu'elle relève, l'Ingénieur Pyotr « Boris » Guskovsky et sa tourelle SG 36 tirant sur les véhicules ennemis automatiquement, et enfin l'Éclaireur Wikus « Casper » Van Daele équipé d'un drone de reconnaissance et d'un capteur de mouvements. Et, oui, il est possible de placer du C4 sur le drone pour l'envoyer exploser sur les ennemis, DICE connaît son public et compte bien proposer un champ de bataille très libre dans les approches et son gameplay, grâce notamment aux équipements quasiment entièrement personnalisables des Spécialistes.

Pour en revenir aux maps, les développeurs nous ont présenté sept d'entre elles, à commencer par Kaléidoscope en Corée du Sud, une carte à plusieurs étages avec un canal et des gratte-ciels, dont une station de télévision qu'il sera possible de visiter. Une map avec des toits ouverts, les joueurs pourront naviguer via des tyroliennes, mais il faudra prendre en compte une étrange tornade qui apparaît de temps à autre, fauchant tout sur son passage, sauf si vous avez une wingsuit en équipement. Là, la tornade peut vous emmener dans les airs pour rejoindre un toit, parfait pour atteindre rapidement un tireur embusqué ou un objectif lointain. La carte Manifeste prend place quant à elle sur une île de Singapour sur un terminal conteneur, pour des affrontements plutôt rapprochés. Des grues font bouger les conteneurs, mais la map dispose également d'une station-service ou encore d'un bateau pour des combats plus variés. Orbital nous emmènera en Guyane, sur le champ de tir d'une fusée à Kourou qui peut décoller... ou pas en fonction des actions des joueurs, le lancement raté modifiera grandement la zone évidemment. Direction ensuite l'Inde avec Décharge, sur un rivage où de nombreux bateaux ont échoué à cause de la baisse du niveau des eaux, pour des combats resserrés. Renouveau nous fera voyager en Égypte sur une map coupée en deux par un immense mur, avec d'un côté un centre d'agriculture verdoyant et de l'autre un canyon aride avec des centrales solaires photovoltaïques. Sablier prend place au Qatar avec un stade sportif, une autoroute avec des véhicules abandonnés et des dunes pour s'amuser en quad, à condition de faire attention à la tempête de sable qui peut surgir sur le champ de bataille pour grandement réduire la visibilité des troupes au sol et dans les airs. Et enfin, Rupture est présentée comme la carte la plus grande de Battlefield 2042, mesurant 5,9 km² en Antarctique avec de très hauts points de vue, des dépôts de ressources, une plateforme pétrolière ou encore un terminal pétrolier.

Les véhicules, justement, seront variés dans Battlefield 2042 avec des chars, des hélicoptères, des avions de chasse, des aéroglisseurs, des quads ou encore des 4x4 militaires façon HMMWV futuristes. Des véhicules qu'il sera cette fois possible d'appeler via une simple tablette pour demander un largage aérien sur le lieu de votre choix, y compris sur la tête d'un ennemi. Les développeurs insistent sur la grande utilité de ces véhicules, qu'il faudra remplir de soldats pour une meilleure efficacité sur le terrain, avec évidemment un pilote, mais aussi des tireurs ou encore des passagers scrutant les environs. Le teamplay reste au cœur du gameplay de cet opus, c'est ce qui fait le succès de la franchise depuis toutes ces années, et les capacités des Spécialistes sont là pour répondre à la plupart des besoins sur le champ de bataille. Au pire, le joueur pourra découvrir une nouvelle fonctionnalité : un menu en forme de croix permettant de modifier le canon, le viseur, la poignée et les balles de son arme à la volée, en plein combat. Idéal pour adapter son fusil au combat du moment, avec par exemple une lunette longue pour atteindre un sniper ou une meilleure poignée pour des tirs plus stables à plus courte distance.

Autre nouveauté, et pas des moindres, Battlefield 2042 inclura un Battle Pass avec un système de saisons. Oui, le titre est officiellement présenté comme une expérience live service avec du contenu additionnel rajouté régulièrement. La première année suivant le lancement du jeu, les joueurs pourront ainsi découvrir quatre saisons avec autant de Battle Pass et de nouveaux Spécialistes, de nouveaux environnements gratuits pour tous les joueurs et du contenu régulier qui feront évoluer le lore, sans oublier évidemment des éléments cosmétiques pour personnaliser ses No-Pats et son équipement. Les joueurs pourront opter pour un Battle Pass gratuit classique ou un Battle Pass Premium, payant, avec davantage de contenu.

Même si cette première approche de Battlefield 2042 a été riche en informations, EA Games et DICE gardent quelques surprises sous le coude. Les studios promettent de dévoiler davantage d'informations d'ici le lancement, notamment le mode inédit Hazard Zone, qui ne sera pas un Battle Royale, mais qui aura droit à un prélancement. Il faudra également compter sur un troisième mode encore inconnu, développé par DICE Los Angeles et pensé « pour les fans de longue date » de la franchise, la présentation est prévue à l'EA Play Live le 22 juillet prochain. Idem pour le cross-play qui sera détaillé le mois prochain, ainsi que les cartes supplémentaires, les autres Spécialistes ou encore les différentes phases de bêta, fermées ou ouvertes, qui auront lieu avant le lancement.

Maintenant, vous savez tout sur ce Battlefield 2042, dont la date de sortie est fixée au 22 octobre 2021 sur PC (Steam, Origin et Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One. Les précommandes permettront d'accéder à la bêta ouverte, et les joueurs auront le choix entre des éditions Standard, Gold ou Ultimate, les deux dernières permettant d'obtenir du contenu cosmétique, des bonus numériques, l'accès aux Saisons de la première année et un accès anticipé de sept jours (15 octobre) au jeu. Mais si vous en voulez encore, EA Games et DICE nous donne rendez-vous ce dimanche 13 juin pour découvrir du gameplay, un événement à ne pas manquer ! Vous pouvez retrouver toutes les images sur la seconde page, ainsi que Battlefield V à 19,99 € sur Amazon.