Battlefield : un ancien développeur de Call of Duty rejoint EA Games

Dans quelques jours, Electronic Arts présentera le prochain Battlefield, attendu plus tard dans l'année sur ordinateurs et consoles de salon, mais le studio a évidemment des ambitions sur la durée pour sa franchise de jeux de tir à la première personne. Et il vient de recruter un allié de taille.

Byron Beede rejoint ainsi EA Games et devient manager général et senior vice-président de la licence Battlefield, un recrutement qui marque « un engagement stratégique à long terme pour la croissance de la franchise » pour l'éditeur. Si son nom ne vous dit rien, sachez qu'il a été manager général de Call of Duty et Destiny par le passé, autant dire que Byron Beede s'y connait en FPS et leur dimension multijoueur. Pour Activision, il a également travaillé sur l'intégration des fonctionnalités live service de Call of Duty: Warzone et CoD Mobile, de quoi déjà imaginer de telles mécaniques dans de futurs jeux Battlefield.

D'après IGN, Byron Beede devrait déjà commencer son travail sur l'opus majeur de 2021, ainsi que sur le Battlefield pour mobiles annoncé en avril dernier et attendu l'année prochaine, mais il va surtout plancher sur les futurs autres titres de la franchise qui arriveront encore plus tard. Un travail sur le long terme qui devrait payer pour EA Games. Pour rappel, l'éditeur nous donne rendez-vous le 9 juin prochain pour découvrir le prochain titre Battlefield, et vous pouvez également retrouver « gratuitement » Battlefield 4 si vous êtes abonnés à Amazon Prime. Sinon, l'abonnement coûte 49 € par an.