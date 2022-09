Sackboy: A Big Adventure, la version PC et sa date de sortie enfin confirmées par un trailer

Tous les gros titres de Sony Interactive Entertainment finiront-ils par y passer ? Après God of War, les Uncharted et les Spider-Man, c'est au tour de Sackboy: A Big Adventure d'être annoncé sur PC, confirmant des rumeurs qui courent depuis plusieurs mois (et voient bien Returnal suivre le même chemin). L'information a cependant peut-être fuité avant l'heure, car seul PlayStation Latinoamérica la rapporte avec une bande-annonce dédiée aux spécificités de cette version.

Il sera compatible avec le DLSS, le VRR et les écrans ultra-larges 21:9, et pourra tourner jusqu'en 4K à 120 fps. Pour le reste, pas de surprise, le contenu restera le même qu'en 2020 sur PS4 et PS5. La date de sortie est d'ores et déjà fixée au 27 octobre 2022 sur Steam et l'Epic Games Store : les pages ne sont pas encore en ligne à cette heure, mais les précommandes devraient ouvrir rapidement.



Pour ceux qui seraient intéressés par la version console, elle est disponible à partir de 39,85 sur CDiscount.



Mise à jour : la vidéo de PlayStation Latinoamérica est repassée en privée, l'officialisation n'était a priori pas prévue pour tout de suite.

