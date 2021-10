RUMEUR sur Sackboy: A Big Adventure, bientôt un portage sur PC

C'est fois, c'est certain, Sony ouvre grand les bras au monde du PC. Le constructeur des PlayStation a déjà porté Horizon: Zero Dawn et Days Gone sur ordinateurs, des titres développés par des studios internes. En début d'année prochaine, ce sera God of War, et Uncharted: Legacy of Thieves Collection aura droit à sa version lui aussi en 2022.

Maintenant, les joueurs attendent de savoir quels sont les autres titres qui auront droit à leurs portages sur PC. Marvel's Spider-Man ? The Last of Us Part II ? Ghost of Tsushima ? Eh bien peut-être, mais le jeu qui fait parler de lui aujourd'hui, c'est Sackboy: A Big Adventure. Un internaute de ResetEra a en effet repéré sur SteamDB, qui liste tout ce qui se passe dans la base de données de la plateforme de Valve, un jeu avec le nom de code Marmalade, qui est en fait Sackboy: A Big Adventure d'après le leak de GeForce NOW en septembre dernier. NVIDIA avait pour rappel précisé que cette fuite contenait de nombreuses suppositions, mais God of War a déjà été confirmé sur ordinateurs depuis. Par ailleurs, la page SteamDB mentionne un certain « sumoqa », une référence au studio de développement Sumo Digital qui s'est occupé du jeu sur PlayStation 4 et PS5.

Bien évidemment, rien n'est encore confirmé, mais à quelques heures du PlayStation State of Play, les espoirs sont permis. Rendez-vous ce soir, 23h00, pour savoir si Sackboy: A Big Adventure va bien débarquer sur PC.