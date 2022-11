Sackboy: A Big Adventure fait lui aussi un bide sur PC

Sony lorgne de plus en plus le monde des ordinateurs pour offrir une seconde vie à ses jeux vidéo, son label PlayStation PC publie des jeux sur Steam et l'Epic Games Store avec plus ou moins de succès. God of War a attiré de nombreux joueurs, idem pour Marvel's Spider-Man Remastered, un peu moins pour Horizon: Zero Dawn, encore moins pour Days Gone, tandis que le récent Uncharted: The Legacy of Thieves Collection n'a réuni que 10 000 joueurs en simultané sur Steam.

Les dernières aventures de Nathan Drake n'ont pas séduit les joueurs PC, il faut dire que la saga est incomplète sur ordinateurs. Mais PlayStation PC a aussi lancé Sackboy: A Big Adventure, jusqu'ici exclusif aux PS4 et PS5. Mais comme le montre SteamDB, le titre de Sumo Digital peine à attirer du monde malgré des évaluations « très positives » : Sackboy: A Big Adventure n'a réuni que 610 joueurs en simultané depuis son lancement le 27 octobre dernier. C'est digne d'un jeu indé débarquant sans promotion sur la plateforme...

Le titre est également disponible sur l'Epic Games Store, où les chiffres sont moins accessibles, mais Steam reste encore la référence sur PC, la plateforme de Valve a battu son record d'utilisateurs connectés en simultané tout récemment. Si Sackboy: A Big Adventure vous intéresse, il est vendu 53,99 € sur Gamesplanet.

