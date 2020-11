TEST de Sackboy: A Big Adventure, le jeu mignon de Sony qui vise les jeunes joueurs

Sackboy, héros du monde !





Sackboy: A Big Adventure est une production qui accompagne la sortie de la PS5, mais qui voit aussi le jour sur PS4. Notre petit héros en laine quitte son univers survolté, où la personnalisation est roi, et nous fait découvrir un tout nouveau monde coloré. Nous avons passé plusieurs heures avec ce petit personnage attachant, il est temps de vous livrer nos impressions. Alors, verdict ?

C'est mignon, mais ne vous attendez pas à une claque visuelle.

Pour ne pas changer, commençons avec le point qui saute aux yeux d’entrée de jeu, les graphismes. Ne tournons pas autour du pot, c'est très simpliste, que ce soit sur PS5 et PS4. Les développeurs ont récupéré les éléments visuels des LittleBigPlanet pour concevoir des niveaux en 3D. Certes, c'est mignon, mais ne vous attendez pas à une claque visuelle qui vous arrachera la mâchoire. Cependant, les décors sont variés, nous passons par des petites villes en cartons, des forêts en tissus et autres environnements décalés donnant un aspect « jouet » à l'image. Sur PS5, notez que le titre est légèrement plus fin, mais sincèrement, nous n'avons pas vu de grosses, grosses différences avec la version PS4.

En outre, nous avons un doublage en français de qualité qui capte l'attention. La bande-son, elle, est toujours aussi amusante et rythmée. De plus, l’équipe a inclus des musiques connues, comme Uptown Funk, pour émoustiller les esgourdes et ça passe plutôt bien. Et les effets sonores dans tout cela ? Nous retrouvons exactement les petits bruits amusants des LittleBigPlanet. Bref, concernant toute cette partie, les oreilles se régalent de toute part.

À propos de l'histoire, le joueur découvre le village Créaville, un lieu paisible où les Sackripans font leur petite vie. Un jour, le grand, le puissant et le vil Vex a débarqué dans les parages et capture les habitants avec son énorme aspirateur. Son objectif ? Devenir le roi du monde ! Sackboy, notre protagoniste, arrive à s'échapper et va essayer de déjouer les plans de cet être maléfique. Résumons cela vulgairement, il y a un méchant, vous êtes le gentil, vous allez sauver le monde, point. Le scénario est très basique et suffit pour mettre en scène cette odyssée. Ainsi, nous traversons cinq gros mondes composés de niveaux. Il faut amasser un certain nombre d'orbes pour avoir la possibilité de lancer le combat contre le boss final. Mais pour faire simple et arriver au bout du tunnel, comptez 7 heures environ. Cependant, vous pouvez gonfler légèrement cette durée de vie si l'envie vous prend d'obtenir chaque bonus.

Une aventure facile... Trop facile...





Il y a un point qui nous dérange, Sackboy: A Big Adventure est trop facile. À quel point ? Pour vous donner un exemple, des ennemis nous sautent dessus et nous touchent sans nous infliger de dégâts ; oui, oui, vous avez bien lu. Ils ont une sorte d'attaque... à retardement, pour laisser le temps au joueur d'agir. Vous l'aurez donc compris, avec son côté ultra accessible, cette production vise principalement les enfants.

Par ailleurs, parlons peu, parlons bien, la prise en main est très accessible. Nous pouvons réaliser des actions basiques comme sauter, taper ou encore rouler. Les parcours ne sont pas prises de tête, il suffit d'aller toujours droit devant, de récupérer les orbes, ou encore des tenues (car oui, nous pouvons changer de look). Le titre s'inspire de diverses licences qui ont marqué les générations (les Super Mario ou encore les Crash Bandicoot) pour apporter un peu de diversité : des objets pour nous prêter main-forte, des courses-poursuites, etc. Le but : éviter l'ennui. Autre point fort sympathique, si votre petit n'arrive pas à franchir un monde il est possible de prendre une manette et de jouer en coopération en local. Rapidement, concernant les fonctionnalités liées à la DualSense, les gâchettes s'adaptent et exercent une force très, très légère lors d'une action ; certainement pour ne pas fatiguer les doigts des bambins. Quant aux vibrations, elles sont plaisantes et chatouillent les mains.

Sackboy: A Big Adventure est un gros copier-coller de ce qui se fait de mieux ailleurs pour apporter au line-up de la PS5 un titre orienté pour les enfants. Sincèrement, nous n'aurions pas été contre une difficulté légèrement plus élevée, ou avoir la possibilité de la changer dans les paramètres. L'aventure est, certes, mignonne et colorée, mais trop aisée. Une fois terminé, c'est le genre de jeu qui finit dans un coin et qui prend tout doucement la poussière.

Les plus Direction artistique plaisante

Doublage de qualité qui capte l'attention

Jouez en coopération

Des mondes variés pour éviter l'ennui Les moins C'est trop, trop simple.

Les ennemis... Et les boss aussi...

L'ennui montre vite le bout de son nez pour les adultes

Notation Graphisme 13 20 Bande son 17 20 Jouabilité 16 20 Durée de vie 13 20 Scénario 11 20 Verdict 13 20