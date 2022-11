Sackboy: A Big Adventure, des skins des personnages de God of War Ragnarök en approche

Cela fait maintenant une dizaine de jours que Sackboy: A Big Adventure est paru sur PC via Steam et l'Epic Games Store, où il a visiblement fait un bide. Initialement sorti sur PS4 et PS5 au lancement de cette dernière, le jeu de plateforme de Sumo Digital ne manque jamais une occasion de mettre en avant les jeux first-party des PlayStation Studios et nous le prouve à nouveau cette semaine.

Horizon Forbidden West y avait eu droit et God of War Ragnarök va donc évidemment aussi en profiter. Ce sont cette fois pas moins de trois skins pour « SackBOY » qui vont être offertes aux joueurs le jour de la sortie du jeu de Santa Monica Studio, le 9 novembre. Nous retrouvons donc une apparence de Kratos hache Léviathan en main, une d'Atreus avec son arc et sa nouvelle apparence d'adolescent et enfin une dernière représente Freya, le regard bien énervé, prête à en découdre. Le soin des détails est toujours présent et devrait plaire aux fans des deux univers.

