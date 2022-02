Sackboy: A Big Adventure, des costumes d'Aloy et Sylens offerts pour la sortie d'Horizon Forbidden West

C'est ce vendredi 18 février qu'est sorti Horizon Forbidden West, la nouvelle claque de Guerrilla Games servant de suite aux aventures d'Aloy. Comme pour chaque sortie majeure en provenance des PlayStation Studios, les développeurs de Sumo Digital ont donc créé des skins inspirées du jeu pour Sackboy: A Big Adventure. Précédemment, nous avions eu droit à Ratchet et Clank de l'épisode Rift Apart, et même à Ellie et Abby de The Last of Us Part II pour le The Last of Us Day 2021.

Sackboy peut donc dès à présent, et ce gratuitement, revêtir l'apparence d'Aloy et de Sylens, que nous découvrons sur cette illustration reprenant la jaquette du jeu, mais également dans de courtes vidéos postées sur les réseaux sociaux, permettant de voir en action les emotes accompagnant ces tenues. Vous pouvez les récupérer sur le PlayStation Store en vous rendant ici et là.

Avec ça, les sbires de Vex n'ont qu'à bien se tenir comme le dit si bien un tweet du compte officiel. D'ailleurs, nous ne serions pas contre des skins des Vex de Bungie ou d'autres personnages de Destiny, maintenant que le studio appartient à Sony...

New #HorizonForbiddenWest Costumes for Sackboy: A Big Adventure are available now!



Download these FREE Costumes from the PlayStation Store today! ????https://t.co/iuFQUeQpAI pic.twitter.com/xPxWVyDJzs — Sackboy: A Big Adventure | LittleBigPlanet (@LittleBigPlanet) February 18, 2022

Aloy and Sylens from #HorizonForbiddenWest come to Sackboy: A Big Adventure!



Download these FREE Costumes and Emotes from February 18th! ????https://t.co/XIcLEU1nBQ pic.twitter.com/bRquir3Teu — Sackboy: A Big Adventure | LittleBigPlanet (@LittleBigPlanet) February 16, 2022

Si Sackboy: A Big Adventure vous fait de l'œil, il est vendu dès 43,22 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST Horizon Forbidden West : vous n’allez pas en revenir…