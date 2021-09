Sackboy: A Big Adventure, des costumes des héroïnes de The Last of Us Part II annoncés et datés

Sorti en même temps que la PlayStation 5, Sackboy: A Big Adventure nous emmène dans une aventure solo bien différente des titres de Media Molecule, et il a déjà accueilli plusieurs contenus additionnels gratuits, avec un point commun : il s'agit de costumes basés sur des personnages issus de jeux édités par Sony.

Les joueurs ont déjà eu droit à Jin Sakai (Ghost of Tsushima), Sam Porter Bridges (Death Stranding), Connor (Detroit: Become Human) et Deacon St. John (Days Gone) dans l'édition Deluxe numérique, puis à Selene (Returnal), Ratchet, Clank et Rivet (Ratchet & Clank: Rift Apart) en DLC. Ce n'est pas terminé, car les développeurs annoncent que des costumes d'Ellie et Abby de The Last of Us Part II vont être rajoutés à partir du 26 septembre prochain. Les précédents DLC étant gratuits, il semble logique que ceux-ci suivent le même chemin.

Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir ces deux nouvelles skins, que vous pouvez déjà admirer en image ci-dessus.

