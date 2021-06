Sackboy: A Big Adventure, des costumes et emotes Ratchet & Clank: Rift Apart annoncés et datés

Pour la sortie de la PS5, Sony Interactive Entertainment a fait appel à Sumo Digital pour créer un jeu inédit dans l'univers de LittleBigPlanet, Sackboy: A Big Adventure, qui est également paru sur PS4 par la même occasion. En digne successeur de la licence débutée par Media Molecule, la personnalisation de Sackboy y tient un rôle important et c'est pourquoi plusieurs DLC ont déjà vu le jour, et ça va continuer dès cette semaine.

Outre les bonus de l'édition numérique Deluxe avec des apparences de Connor (Detroit: Become Human), Deacon St. John (Days Gone), Jin Sakai (Ghost of Tsushima) et Sam Porter Bridges (Death Stranding), c'est l'héroïne de Returnal, Selene, qui s'était invitée dans le jeu le mois dernier avec un costume et une emote que nous avions découvert via une illustration reprenant la jaquette du titre d'Housemarque.

Les prochains sur la liste, ce seront Ratchet, Rivet et Clank de Ratchet & Clank: Rift Apart, la nouvelle exclusivité PS5 d'Insomniac qui sort ce vendredi. Comme vous pouvez le constater, Sackboy va donc pouvoir arborer ces trois nouvelles apparences dès le 11 juin, avec des emotes associées. Puisque le précédent DLC était gratuit, il devrait là encore en être de même. Ils sont vraiment à croquer, vous ne trouvez pas ?

Si vous souhaitez vous procurer Sackboy: A Big Adventure, il est actuellement en vente au prix de 52,99 € sur Amazon, aussi bien sur PS4 que sur PS5.

