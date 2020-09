Sackboy: A Big Adventure dévoile ses éditions spéciales, un nouvel aperçu du jeu commenté en vidéo

Depuis LittleBigPlanet 3, Media Molecule a passé la main à Sumo Digital pour le développement de la licence, qui va revenir dès cette fin d'année au lancement de la PS5 avec Sackboy: A Big Adventure, mais aussi sur PS4 comme nous l'avons appris à la suite du dernier évènement dédié à la console next-gen de Sony. Ce jeu de plateforme pouvant être joué seul ou en coopération nous redonne de ses nouvelles à l'occasion d'un article posté sur le PlayStation Blog, faisant le point sur ses éditions.

Le directeur du design Ned Waterhouse nous explique aussi bien sur le site que dans une nouvelle vidéo postée sur la Toile que Sumo Digital a ici voulu se concentrer sur la partie « jouer » de l'univers LittleBigPlanet avec cette aventure tout en 3D, qui tournera à 60 fps ! En plus d'un Sackboy encore plus réactif qu'auparavant et bénéficiant de toute une palette de compétences inédites, c'est tout un univers créatif qui s'offrira à nous.

Notre objectif durant la conception du jeu était clair : vous offrir une aventure 3D épique en coop. La vidéo ci-dessus vous donnera un aperçu du processus de développement : les commandes de Sackboy, la conception du monde qu’il explore, un gameplay varié et des niveaux super riches à parcourir avec une coop en multijoueur anarchique. Nous voulions que chaque niveau soit unique et que vous ne sachiez jamais ce qui vous attend. Dégringoler d’un col de montagne à bord d’un train fou, explorer un temple oublié ou encore se retrouver face à un ennemi redoutable... tout est possible ! Nous avons pimenté le gameplay avec un tas de nouveaux pouvoirs. L’un d’eux permet de littéralement renverser la situation en même temps que le monde ! Par ailleurs, la bande-son du jeu est absolument GÉ-NI-ALE. Vous serez obligé de sourire en écoutant certains morceaux. Tous les fans des précédents Sackboy le savent, c’est une vraie fashion victim ! Vous aurez plus de 60 tenues à collectionner et vous pourrez facilement assembler les éléments de différentes tenues pour personnaliser votre Sackboy. Mais ce n’est pas tout, car nous avons également ajouté un système d’emotes grâce auquel vous et vos amis pourrez vous faire un câlin, danser, ou encore imiter un solo de guitare tous ensemble.

Nous pourrons nous procurer Sackboy: A Big Adventure sur le PlayStation Store des PS4 et PS5 dans une édition numérique Deluxe contenant tout ce qui suit :

Un artbook numérique présentant les magnifiques mondes de Sackboy et les créatures aussi étranges que sublimes qui y vivent ;

Une bande-son numérique contenant une sélection variée de morceaux tirés du jeu ;

4 tenues pour Sackboy inspirées de personnages emblématiques PlayStation pour personnaliser votre Sackboy :

Jin de Ghost of Tsushima ;



Sam Porter Bridges de Death Stranding ;



Connor de Detroit Become Human ;



Deacon St. John de Days Gone.

4 emotes Sackboy basées sur chacun des personnages mentionnés ci-dessus pour impressionner vos amis ;

20 avatars Sackboy dans différentes tenues du jeu.

Une édition spéciale physique contiendra de son côté tout le contenu numérique, un exemplaire physique de l'artbook et une adorable peluche de Sackboy portant un costume de tigre. Par ailleurs, toute précommande chez les revendeurs participants et le PSS donnera accès à un comics Le Calme avant la tempête qui nous fera découvrir « le mystérieux passé de Scarlet, le mentor de Sackboy et le dernier Chevalier maillé de Patchwork Monde ».

La date de sortie de Sackboy: A Big Adventure est fixée au 19 novembre en Europe et au 12 en Amérique du Nord. Vous pouvez déjà précommander votre exemplaire sur Amazon au prix de 69,99 €.