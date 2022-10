Uncharted: The Legacy of Thieves Collection, un lancement décevant sur PC

En début d'année, Naughty Dog sortait sur PlayStation 5 Uncharted: The Legacy of Thieves Collection, une compilation regroupant Uncharted 4: A Thief's End et Uncharted: The Lost Legacy, idéal pour les fans de jeux d'aventure qui ont déjà la trilogie Uncharted: The Nathan Drake Collection, sur PS4 et incluse dans la Collection PlayStation Plus +.

Mais Uncharted: The Legacy of Thieves Collection est également disponible sur PC depuis quelques jours. Cependant, il a bien du mal à convaincre les joueurs, comme le montrent les données de SteamDB. Le titre n'a atteint un pic de fréquentation que de 10 851 joueurs en simultané, nous sommes loin des 73 529 de God of War, des 56 557 de Horizon: Zero Dawn ou même des 27 450 de Days Gone.

Comme d'autres titres de PlayStation PC, Uncharted: The Legacy of Thieves Collection est également disponible sur l'Epic Games Store, les chiffres sont là plus opaques, mais Steam restant une référence sur ordinateurs, il semble clair que le titre de Sony et Naughty Dog peine à séduire. En même temps, qui débuterait une saga par le dernier épisode et son spin-off ?

Croisons désormais les doigts pour que Sony porte Uncharted: The Nathan Drake Collection sur PC afin d'avoir toute la franchise de Naughty Dog sur ordinateurs, ce qui aiderait sans doute pas mal à faire décoller les ventes. Vous pouvez retrouver Uncharted: The Legacy of Thieves Collection à 44,99 € sur Gamesplanet.

