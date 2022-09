Uncharted: Legacy of Thieves Collection, encore une date de sortie dévoilée par l'Epic Games, avec un planeur Fortnite en cadeau

Epic Games va encore se faire taper sur les doigts par Sony. Au détour d'un billet publié en avril dernier, la plateforme affirmait que Uncharted: Legacy of Thieves Collection débarquerait le 20 juin 2022 sur PC, mais cela ne s'est pas fait. Et sans crier gare, voilà que la page du jeu sur la boutique a affiché pendant quelques minutes une autre date de sortie.

À en croire cette nouvelle bourde de l'Epic Games Store, la date de sortie de Uncharted: Legacy of Thieves Collection serait fixée au 19 octobre 2022 sur PC, via l'EGS au moins, mais le titre est aussi attendu sur PC. Cependant, précommander le jeu de Sony et Naughty Dog sur l'Epic Games Store permettrait d'obtenir le planeur inspiré de l'hydravion de Victor Sullivan dans Fortnite. Celui-ci arriverait sinon dans la boutique du free-to-play le 17 novembre prochain. Fortnite a pour rappel déjà accueilli des skins Uncharted à l'occasion de la sortie du film au cinéma.

Bon, la page a vite été modifiée, supprimant ces informations, mais difficile de croire à autre chose qu'une grosse boulette de la part d'Epic Games. Sony devrait officialiser tout cela dans les prochains jours, de quoi imaginer un nouveau State of Play dans le courant du mois. Uncharted: Legacy of Thieves Collection inclut pour rappel Uncharted 4: A Thief's End et le spin-off Uncharted: The Lost Legacy, il est déjà disponible sur PlayStation 5 depuis le début de l'année (et vendu 39,99 € sur Amazon), mais sur PC, la licence est complètement inédite. Un portage d'Uncharted : The Nathan Drake Collection pour avoir l'intégralité de la saga ne serait donc pas de refus.

Lire aussi : TEST Uncharted: Legacy of Thieves Collection, une édition PS5 bien plus éclatante, mais…