Uncharted: Legacy of Thieves Collection, la date de sortie sur PC confirmée en vidéo, un point sur les spécificités du portage

Depuis le début d'année, les joueurs sur PlayStation 5 peuvent profiter d'Uncharted: Legacy of Thieves Collection, une compilation regroupant Uncharted 4: A Thief’s End et le spin-off stand-alone Uncharted: The Lost Legacy. Idéal pour compléter la saga avec Uncharted: The Nathan Drake Collection.

Sur PC, il faudra se contenter d'Uncharted: Legacy of Thieves Collection, qui se sera fait désirer. L'Epic Games Store affirmait que le titre sortirait cet été, puis a récemment dévoilé discrètement une date de sortie, fixée au 19 octobre 2022. Eh bien, c'est confirmé, avec une nouvelle bande-annonce qui précise que le jeu sortira sur l'EGS comme sur Steam à cette date. La vidéo fait le point quelques spécificités techniques de ce portage PC, qui tournera en 4K avec une compatibilité pour les écrans ultra-larges, un framerate ajustable et même la possibilité de jouer avec une manette DualSense (branchée en USB, comme conseillé par Sony). Les développeurs détaillent tout cela :

Découvrez des paysages à couper le souffle

Explorez chaque recoin de paysages saisissants de détails, des jungles épaisses aux montagnes enneigées en passant par des îles exotiques et des rues pluvieuses. Plongez dans une expérience narrative et cinématique grâce à la résolution 4K*, et la compatibilité avec les écrans ultra-larges**. Profitez de fonctionnalités graphiques améliorées, comme l'ajustement des textures et de la qualité de modèle, du filtrage anisotrope, des reflets et de l'occlusion ambiante.

Ressentez le gameplay palpitant au creux de vos mains

Découvrez le retour haptique et les gâchettes adaptatives conçues pour Uncharted: Legacy of Thieves Collection en connectant la manette DualSense™**** à votre PC. Grâce à la modification des touches et à la prise en charge de la manette DualShock 4***, des manettes XInput, et de bien d'autres manettes, claviers et souris, laissez votre empreinte sur la carte comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez encore plus de lumière, profitez de la prise en charge RGB des périphériques Razer Chroma et appareils compatibles Chroma Link, ainsi que des modèles Logitech et Corsair.

Optimisez votre aventure

Découvrez une large gamme de modes et d'améliorations pour PC, comme une interface de paramètres améliorée, des interfaces utilisateurs repensées, l'ajout de curseurs pour certains menus, la détection du processeur graphique et de la mémoire vidéo ; l'ajout des fonctionnalités Pause auto et Minimiser en arrière-plan, la prise en charge de différents temps de chargement, ainsi que d'autres nouveautés.

AMD Fidelity FX Super Resolution 2

Profitez d'une fréquence d'image améliorée, incarnez Nathan et Chloe et défiez votre destin grâce à la technologie de mise à l'échelle dernière génération de AMD. FSR 2 utilise des algorithmes de pointe pour booster la fréquence d'images et vous offrir une expérience de gaming haute résolution dans Uncharted pour une large gamme de cartes graphiques compatibles.

* PC et écran compatible 4K requis.

** PC et écran compatible requis.

*** Utilisez l'adaptateur sans fil USB DUALSHOCK 4 ou un câble micro-USB compatible pour connecter la manette au PC.

**** Utilisez une connexion filaire pour profiter de toutes les fonctionnalités de la manette DualSense en jeu.