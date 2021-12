Uncharted: Legacy of Thieves Collection, date de sortie, upgrade next-gen, modes d'affichage et multijoueur absent, la compilation PS5 se précise

L'heure n'est pas à un nouvel Uncharted, mais Naughty Dog veut tout de même sublimer la saga avec Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Cette compilation regroupera des versions remastérisées d'Uncharted 4: A Thief’s End et du spin-off Uncharted: The Lost Legacy, sur PS5 et sur PC, rendant ces expériences pour la première fois accessibles sur ordinateur personnel.



Le projet avait été annoncé en septembre dernier, mais n'avait pas encore de date de sortie. Une bande-annonce vient nous fixer sur notre avenir : Uncharted: Legacy of Thieves Collection paraîtra le 28 janvier sur PlayStation 5, et plus tard début 2022 sur Steam et l'Epic Games Store.

Une upgrade next-gen à 10 € sera permise si vous avez A Thief's End ou The Lost Legacy sur PS4, mais il n'y aura même pas la nécessité de posséder les deux ou le bundle qui les contenait déjà. Cela ne sera en revanche pas possible si vous aviez eu Uncharted 4 via les offres du PlayStation Plus. Le jeu PS5 coûtera sinon 49,99 € en achat classique et ne contiendra pas le mode multijoueur partagé entre les 2 expériences, comme le craignaient certains.

Un article du PlayStation Blog vante sinon les nouveautés techniques comme les chargements optimisés, l'audio 3D spatial ou encore l'utilisation des retours haptiques et des gâchettes adaptatives sur PS5. Sur cette console, vous aurez d'ailleurs le choix entre un mode Fidélité en 4K native à 30 fps, un mode Performance à 60 fps, ou encore un mode Performance+ inédit à 120 fps, mais limité au 1080p.

Nous sommes ravis de partager avec vous notre dernière bande-annonce d’Uncharted: Legacy of Thieves Collection, remastérisé pour PS5 et, pour la première fois de la série, pour PC. Notre prochain opus comprend les expériences solos des jeux primés Uncharted 4: A Thief’s End, où Nathan Drake retombe dans ses anciennes habitudes, et Uncharted: The Lost Legacy, une histoire inédite autour de l’ancienne antagoniste Chloe Frazer. Uncharted: Legacy of Thieves Collection sera disponible le 28 janvier sur PS5. Pour ceux d’entre vous qui sont impatients de mettre la main sur la version PC, restez à l’écoute pour en savoir plus sur les configurations et la date de sortie. Bien entendu, les scènes d’action et d’aventure grandioses qui font la renommée de ces deux jeux ont été grandement améliorées pour tirer pleinement parti des fonctionnalités de la PlayStation 5, alors entrons sans attendre dans le vif du sujet. Graphismes Pour commencer, parlons des améliorations graphiques. Voici un aperçu des options proposées au joueur : Pour ceux d’entre vous qui possèdent un écran 4K et qui souhaitent avant tout bénéficier d’une résolution très nette pour apprécier les environnements et les détails époustouflants qui font la réputation de la série Uncharted, sélectionnez le « Mode fidélité » pour jouer en résolution 4K native à 30 IPS.

Nous avons repris le patch PS4 de fréquence d’images élevée pour le « Mode performance », afin de proposer une expérience à 60 IPS.

Si vous êtes plutôt à la recherche d’un gameplay très fluide et que la baisse de résolution ne vous dérange pas, essayez donc notre « Mode performance+ » inédit pour profiter d’une expérience en 1080p à 120 IPS*. *Requiert un écran compatible 120 Hz. Fonctionnalités Grâce à la puissance de la PS5, le temps de chargement est quasi instantané, ce qui vous permet de plonger dans l’action plus vite que Nate ou Chloé dégainent leurs armes (si vous avez déjà vu Chloé affronter une bande de mercenaires, vous savez que c’est très rapide). Profitez de l’audio 3D* spatial pour savoir d’où proviennent les tirs et pour vous plonger encore plus dans l’ambiance des divers lieux des deux jeux. Grâce au retour haptique et aux gâchettes adaptatives de la manette sans fil DualSense, nous avons pu ajuster les fonctionnalités de vibration et de résistance. Il n’a jamais été aussi gratifiant de ressentir un 4×4 rouler entre vos mains ou de donner un coup de poing, avant de se balancer sur une corde pour se mettre à l’abri. *Audio 3D via haut-parleurs de la TV (configuration et mise à jour du dernier logiciel système requises) ou casque stéréo analogique/USB. Tarif et améliorations Uncharted: Legacy of Thieves Collection sera disponible le en version physique et en version numérique pour PS5 au prix de 49,99 €/49,99 $ (PDSF). Vous pouvez précommander la version numérique du jeu ici. Les joueurs ayant acheté Uncharted 4: A Thief’s End, Uncharted: The Lost Legacy, ou le pack numérique Uncharted: The Lost Legacy peuvent payer 10 €/10 $ pour faire une mise à niveau vers la version numérique de Uncharted: Legacy of Thieves. La mise à niveau sera disponible à la sortie du jeu, le 28 janvier 2022. Les joueurs possédant une version disque du jeu sur PS4 doivent l’insérer dans la PS5 à chaque fois qu’ils veulent télécharger ou jouer à la version numérique sur PS5. Les joueurs possédant une version disque du jeu sur PS4 et ayant acheté la PS5 Édition numérique sans lecteur de disques ne pourront pas obtenir la version PS5 à prix réduit. Les membres PlayStation Plus qui ont déjà téléchargé Uncharted 4: A Thief’s End via leur abonnement PlayStation Plus ne sont pas éligibles à l’offre de mise à niveau au prix de 10 €/10 $ vers la version PS5 numérique. Le mode multijoueur inclus dans Uncharted 4: A Thief’s End et Uncharted: The Lost Legacy ne sera pas présent dans cette nouvelle édition. Informations sur la version PC Pour les joueurs PC, il est possible de précommander Uncharted: Legacy of Thieves depuis l’Epic Game Store ou sur Steam. Ne vous inquiétez pas, nous dévoilerons plus d’informations sur la version PC début 2022. Nous sommes ravis de pouvoir proposer ces deux aventures épiques à tous les fans d’Uncharted, nouveaux comme anciens.

Les précommandes sont ouvertes dès maintenant sur le PlayStation Store, et les versions physiques devraient être proposées chez les revendeurs. Vous pouvez actuellement vous procurer Uncharted 4: A Thief's End à partir de 14,99 € sur PS4 via Amazon.fr.

Mise à jour : il vient d'être découvert que, pour éviter que certains achètent Uncharted 4: A Thief's End ou The Lost Legacy à moindre coût et profitent de l'upgrade next-gen à 10 €, les deux jeux avaient été retirés du PlayStation Store... Seul le bundle les regroupant pour 39,99 € est actuellement disponible à l'achat.

