CINEMA : Uncharted, le premier trailer du film avec Tom Holland et Mark Wahlberg est enfin là !

Le projet de film Uncharted a mis du temps à se concrétiser, et va mettre encore plus de temps à sortir en salles en raison de ses reports dus à la crise sanitaire. Il est néanmoins désormais attendu pour début 2022, mais à part quelques photos officielles et un extrait de littéralement 2 secondes, nous n'avons encore rien vu de lui.

Leaked off screen footage of the Uncharted Movie trailer. Full trailer is expected tomorrow. Movie seems to release in February 2022. pic.twitter.com/ZBOiDSIjnR

Alors à quand le trailer ? Selon les bruits de couloirs, ce serait pour ce jeudi, mais la bande-annonce vient visiblement déjà de fuiter totalement ou en partie. Ce que nous avons sous les yeux semble plus exactement être un teaser de 40 secondes, dont la première scène risque de rappeler des souvenirs aux fans de la série. Tom Holland en costume de Nathan Drake y est vu en pleine chute libre, en train de remonter progressivement le chargement extériorisé d'un avion cargo pour remonter dans le vaisseau, comme dans Uncharted 3 : L'Illusion de Drake.

D'autres séquences dévoilent de l'humour avec le héros qui ne comprend pas le russe d'un méchant, Sully avec les traits de Mark Wahlberg en pleine bagarre, et encore Nathan qui se fait de nouveau éjecter de l'avion cargo par une voiture de collection. Rendez-vous dans quelques heures pour la version haute définition, pourquoi pas plus longue ?

Le long-métrage Uncharted est toujours annoncé pour le 18 février 2022 aux États-Unis, mais sa date de sortie dans les cinémas en France n'est pas encore connue. D'ici là, Uncharted 4: A Thief's End est disponible à partir de 16,32 € chez Amazon.fr.

Bande-annonce VO

Mise à jour : la rumeur avait vu juste, le premier trailer d'Uncharted vient bien d'être dévoilé ! Cette bande-annonce de plus de 2 minutes se termine par l'extrait qui a fuité cette nuit, mais nous montre davantage du voyage qui attend le jeune Nathan Drake. Nous retrouvons aussi Sophia Ali, Antonio Banderas et Tati Gabrielle, qui feront partie du casting du long-métrage de Ruben Fleischer. La date de sortie en France est au passage fixée au mercredi 16 février 2022. Terminons avec un message partagé par Neil Druckmann, directeur de Naughty Dog et producteur sur le film :

C’est une très grande journée pour tout le monde chez Naughty Dog. Cela fait presque quatorze années que notre équipe vous a fait voyager autour du monde avec les aventures explosives et à couper le souffle de Nathan Drake, Chloe Frazer, et tous les autres personnages adorés qui sont devenus des piliers de la série : Sully, Sam, Elena, Nadine et bien d’autres !

UNCHARTED a eu un impact énorme, non seulement sur les personnes qui l’ont créé, mais aussi sur ses millions de fans à travers le monde, jusqu’à devenir une des franchises les plus adorées sur PlayStation à travers quatre opus indépendants et un jeu dérivé, intitulé The Lost Legacy, mettant Chloe Frazer au cœur de l’histoire !

Aujourd’hui, nous sommes très heureux de vous dévoiler la première bande-annonce officielle pour le très attendu film UNCHARTED, avec Tom Holland, Mark Wahlberg, et Antonio Banderas. En collaboration avec Sony Pictures Entertainment, PlayStation Productions et Naughty Dog, nous avons capturé l’esprit, le spectacle et l’âme qui font la série UNCHARTED (certains d’entre vous reconnaîtront l’humour, les lieux emblématiques, la musique, et les reliques).

Lors d’échanges avec Ruben Fleischer, le réalisateur, il nous a dit qu’il a fait « un film autant pour les fans les plus passionnés de la série que pour ceux qui ne la connaissent pas, et que tout le monde sera diverti dans ce film extrêmement amusant et bourré d’action. »

Ce sera une aventure épique et pleine d’émotions, que ce soit pour les nouveaux venus et les anciens fans, avec les débuts de Nathan Drake sur grand écran ! La grandeur vient vraiment des débuts modestes !

UNCHARTED sera disponible exclusivement dans les salles de cinéma à partir du 9 février 2022. Un grand merci de la part de tout le monde chez Naughty Dog !