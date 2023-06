CINEMA : Five Nights At Freddy's, premier vrai trailer et date de sortie en France pour le film d'horreur basé sur les jeux vidéo

Les fans de Five Nights at Freddy's sont curieux de voir ce que va donner l'adaptation de la franchise au cinéma. Un premier teaser nous a déjà permis de nous mettre dans l'ambiance du long-métrage horrifique de Emma Tammi, place désormais à la première véritable bande-annonce.

Beaucoup plus concret et loquace, ce trailer nous montre les premiers pas de Mike Schmidt (Josh Hutcherson), gardien de nuit du Freddy Fazbear's Pizza, une pizzeria à l'arrêt que son propriétaire ne veut pas abandonner. Il va vite découvrir que le lieu semble habité par les fantômes d'enfants disparus dans les années 80, qui habiteraient des animatroniques effrayantes ne se déplaçant que la nuit...

Pourrez-vous tenir 5 nuits ?

Véritable phénomène, le jeu vidéo aussi célèbre que terrifiant arrive sur vos écrans. Blumhouse — à qui on doit M3GAN, BLACK PHONE et L’HOMME INVISIBLE — vous offre une version angoissante de FIVE NIGHTS AT FREDDY’S. Le film met en scène la prise de service d’un agent de sécurité assez perturbé dans la pizzeria de Freddy Fazbear. Lors de cette première nuit, il se rend compte que les nuits chez Freddy ne sont pas de tout repos et qu’il pourrait bien ne pas revoir le jour.

À l’affiche du film on retrouve Josh Hutcherson (ULTRAMAN, la franchise HUNGER GAMES), Elizabeth Lail (YOU, MACK & RITA), Piper Rubio (Holly & Ivy, Unstable), Kat Conner Sterling (WE HAVE A GHOST, 9-1-1), ainsi que Mary Stuart Masterson (Blindspot, BEIGNETS DE TOMATES VERTES) et Matthew Lillard (Good Girls, SCREAM).

FIVE NIGHTS AT FREDDY’S est réalisé par Emma Tammi (TERRE MAUDITE, BLOOD MOON) sur un scénario de Scott Cawthon, Emma Tammi et Seth Cuddeback. La création en animatronic pour le film des célèbres créatures du jeu est exécutée par Jim Henson et Creature Shop. FIVE NIGHTS AT FREDDY’S est produit par Jason Blum et Scott Cawthon. À la production exécutive du film on retrouve Bea Sequeira, Russell Binder, Marc Mostman et Christopher H. Warner. Universal Pictures présente une production Blumhouse en association avec Striker Entertainment.