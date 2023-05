CINEMA : Five Nights at Freddy's, une première bande-annonce teaser stressante et des posters pour les animatroniques

Culte sur la scène des jeux d'horreur indépendants, Five Nights at Freddy's va bientôt s'ouvrir à un nouveau public avec une attendue adaptation en film live-action par Blumhouse Productions. Il a récemment été confirmé, avec une première image officielle, que le long-métrage serait diffusé au cinéma et sur le service de vidéo à la demande Peacock le 27 octobre, place désormais au tout premier teaser.

Une courte bande-annonce vient en effet de dévoiler les premiers extraits officiels de cette histoire effrayante réalisée par Emma Tammi. Tout en découvrant une courte publicité pour Freddy Fazbear's Pizza, nous retrouvons ses célèbres méchantes animatroniques prêtes à en découdre avec Mike Schmidt (Josh Hutcherson), un simple garde de nuit. Une partie du reste du casting, dont Elizabeth Lail et Matthew Lillard (qui jouera le créateur de la chaîne de restaurants William Afton), est visible dans ce petit trailer, histoire de nous montrer que le récit ne se déroulera pas uniquement dans l'enceinte de la pizzeria.

Des posters dédiés aux animatroniques Freddy, Bonnie, Chica et Foxy ont été dévoilés au passage. Pour information, Five Nights at Freddy's n'a pas encore de date de sortie en France, et nous ne savons pas si Universal Pictures choisira de le diffuser au cinéma ou l'amener directement en VOD.

