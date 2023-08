CINEMA : Five Nights At Freddy's, date de sortie modifiée et personnages cultes terrifiants dans une nouvelle bande-annonce

Five Nights At Freddy's a révolutionné les jeux d'horreur en nous plongeant dans la peau d'un agent de sécurité d'une pizzeria devant survivre plusieurs nuits face à de terrifiants animatroniques, simplement en gérant les caméras et les sources d'alimentation électrique. Plusieurs suites ont vu le jour, un véritable lore s'est créé autour de la franchise FNAF, et bientôt, les fans pourront découvrir un film en live action.

Universal Pictures dévoile aujourd'hui la seconde bande-annonce de Five Nights At Freddy's. Et si vous étiez déçus de la première vidéo à cause des personnages trop discrets, vous allez ici être comblés. Foxy, Bonnie, Chica, Mr Cupcake et bien sûr Freddy sont de la partie, ils font d'abord vivre un Enfer à des braqueurs avant de terrifier Mike (Josh Hutcherson), le nouveau gardien de nuit du restaurant.

Pour savoir si le film réalisé par Emma Tammi et produit par Blumhouse (M3GAN, Black Phone, L'Homme Invisible) est réellement terrifiant, il faudra patienter jusqu'au 8 novembre 2023. Oui, la date de sortie de Five Nights At Freddy's au cinéma en France a été avancée de plusieurs jours. D'ici là, vous pouvez retrouver Five Nights at Freddy's Core Collection à 29,99 € sur Amazon.