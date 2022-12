CINEMA : Oppenheimer, premier trailer saisissant pour le film de Christopher Nolan sur le père de la bombe atomique

De Insomnia à la trilogie Batman en passant par Dunkerque et Inception, Christopher Nolan nous a servi quelques-unes des productions cinématographiques les plus mémorables des deux décennies passées. Trois ans après TENET (disponible à partir de 8,49 € en Blu-ray chez Amazon.fr), il s'apprête à nous en remettre plein la vue avec Oppenheimer, un film inspiré du roman lauréat du prix Pulitzer qu'est American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, de Kai Bird et Martin J. Sherwin.

Bande-annonce VOSTFR

Il nous contera ainsi la genèse de la bombe nucléaire à travers l'histoire de son créateur, J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), sa femme biologiste et botaniste Kitty (Emily Blunt), du général et directeur du Projet Manhattan qu'est Leslie Groves Jr. (Matt Damon), ou encore du fondateur de la Comission de l’Énergie Atomique des États-Unis, Lewis Strauss (Robert Downey Jr.). Florence Pugh, Benny Safdie, Michael Angarano, Josh Hartnett, Rami Malek, Kennet Branagh, Dane DeHaan, Dylan Arnold, David Krumholtz, Alden Ehrenreich et Matthew Modine complètent ce casting forcément fou, une constante chez le réalisateur.

Mais à quoi ressemblera Oppenheimer ? Nous avons enfin un vrai élément de réponse avec le premier trailer du long-métrage, qui mêle les images en 65 mm IMAX et les plans analogiques en noir et blanc, pour un rendu déjà saisissant. La tension est palpable, les scènes enflammées et irrespirables aussi : Christopher Nolan a confié il y a quelques jours qu'il avait reproduit une explosion atomique sans images de synthèse (mais à priori avec d'autres explosifs qu'une ogive nucléaire, rassurez-vous), ce qui devrait encore une fois offrir un rendu naturel et saisissant à l'écran.

Bande-annonce VF

Rendez-vous cet été pour découvrir le résultat en salles : la date de sortie de Oppenheimer est fixée au 19 juillet 2023 en France.

Lire aussi : CRITIQUE de TENET : le mindfuck à l'état brut de Christopher Nolan