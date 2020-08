CRITIQUE de TENET : le mindfuck à l'état brut de Christopher Nolan

Une idée, un film





Memento, Le Prestige, Inception : que ce soit avec des twists ou des structures narratives originales, Christopher Nolan a le don de vouloir surprendre son public. C'est encore le cas cette année avec TENET, son très mystérieux blockbuster qui sort en cette fin d'été, et sur lequel les cinémas misent beaucoup d'espoir pour repartir après la débâcle due au COVID-19. Et ils ont peut-être trouvé le meilleur filon possible, car si vous voulez pleinement comprendre et apprécier ce long-métrage, il va falloir le revoir plusieurs fois...

Pour le quidam venu se détendre dans une salle obscure, ce n'est peut-être pas le film à conseiller.

Si vous trouviez Inception et Memento compliqués, vous n'êtes pas du tout prêt à ce qui vous attend dans TENET. Dès la scène d'ouverture sur fond d'explosions, d'infiltrés et d'anomalies temporelles, il est difficile de s'y retrouver, et cela ne va pas aller en s'arrangeant. Sans trop spoiler ce que Warner Bros. s'est chargé de garder secret jusqu'au bout, le film tourne autour d'agents chargés d'enquêter sur un phénomène d'inversion temporelle : l'entropie de certains objets va désormais à rebours, et si ce principe peut s'étendre, c'est toute l'humanité qui est menacée, dans son futur comme son passé.



Et, croyez-nous, ce concept expliqué à la va-vite au détour de dialogues hachés va mettre du temps à prendre dans votre esprit, surtout quand il va commencer à impliquer les humains. Cela risque même de mettre plus de temps que les 2h30 que durent TENET, car nous sommes ressortis avec énormément d'interrogations et d'incompréhensions. Certes, avec un papier, un crayon et les commentaires du réalisateur, nous ne doutons pas que tout aura une logique sur le plan factuel, même si la liberté est laissée sur la lecture métaphysique de ce jeu temporel et les implications d'éventuels changements du cours du temps. Les spectateurs passionnés s'amuseront à décortiquer la chronologie des actions et des personnages, mais pour le quidam venu se détendre dans une salle obscure, ce n'est peut-être pas le film à conseiller. Et à trop vouloir faire réfléchir le spectateur, le long-métrage nous a parfois perdus, alors que nous étions plus en train de réfléchir aux mécaniques temporelles qu'à profiter de ce qui se passait à l'écran.

Et il s'en passe des choses à l'écran. TENET n'est pas vraiment là pour nous faire réfléchir sur le destin et le sens de la vie, mais plutôt pour nous en mettre plein la vue. Et malheureusement, ce n'est pas totalement réussi sur ce côté-là, alors que certaines scènes sont aussi difficilement lisibles que l'inversion temporelle est à comprendre. Passé l'effet waouh qui donne directement envie de voir un making of, les courses poursuites et passages les plus marquants n'offrent pas toujours une très bonne lecture, y compris pour les plus sages. La vision de certaines scènes avec des éléments allant à contretemps est même tellement perturbante qu'elle en devient souvent fascinante, occasionnellement ridicule. Le grand final et la scène centrale, techniquement et visuellement impressionnants, en sont le parfait exemple, alors que le montage et la narration s'entrechoquent dans des séquences aussi brouillonnes que marquantes.

TENET n'est pas non plus aidé par les tics de Christopher Nolan. Certains dialogues s'enchaînent trop vites, comme si le réalisateur avait dû raccourcir son film sur cet aspect pour laisser la place à l'action, et les comédiens ne sont pas toujours très bien mis en valeurs lors de ces discussions aux plans mornes. Les agents campés par John David Washington et Robert Pattinson manquent d'ailleurs de profondeur, là où toute la tension dramatique tournera autour de deux personnages « secondaires » mémorables qui relèvent totalement le casting. Bien évidemment, vous les attendiez : les cornes de brume et autres bruits sourds sont là, et si avoir du gros son dans les oreilles aide forcément à déclencher des frissons, leur utilisation n'est pas toujours très fine. Il y a juste un camion qui accélère là Christopher, détends-toi.

Si vous attendiez une claque avec TENET, vous allez l'avoir. Mais pas forcément celle derrière la tête qui remet de l'huile dans votre amour pour le septième art. Plutôt celle sur la joue, qui réveille et vous embrouille l'esprit pendant quelques heures. Christopher Nolan a fait le pari de tourner tout un film autour d'un seul principe, « Tenet » en anglais, juste pour proposer du grand spectacle avec, quitte à perdre une partie du public et faire des concessions sur d'autres éléments. Les amateurs de sensations fortes prendront forcément plaisir à voir ce film sans pareil, proposant des plans et des frissons inédits au cinéma. Cela se fait malheureusement au détriment d'un scénario alambiqué et d'un rythme parfois éprouvant, alors que la réalisation n'est pas toujours à la hauteur pour sublimer ce concept aussi difficile à raconter qu'à mettre en scène. Immanquable ? Certainement. Irréprochable ? Probablement pas. Et malgré tout cela, l'envie d'un deuxième tour de montagne russe est là.

Note : 3 étoiles sur 5

