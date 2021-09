Uncharted: Legacy of Thieves Collection annoncé sur PS5 et PC

Chaud devant, voici Uncharted: Legacy of Thieves Collection ! C’est lors du Showcase de Sony Interactive Entertainment que nous avons appris une bonne nouvelle, surtout pour les joueurs PC, la venue d’Uncharted 4: A Thief’s End sur PS5 et ordinateur. Mais la firme ne s’arrête pas là et proposera, en plus, le fameux Uncharted: The Lost Legacy.

Pour exciter un brin, nous avons droit à une bande-annonce et quelques images (visibles en page deux de cet article).

Ce nouveau pack de jeux remastérisés inclut Uncharted 4: A Thief’s End, dans lequel Nathan Drake part pour une dernière aventure qui l’amènera de la jungle de Madagascar à la cité pirate oubliée de Libertalia, à la recherche du trésor perdu du capitaine Avery. Il contient également Uncharted: The Lost Legacy, qui détaille les exploits de Chloe Frazer tandis qu’elle devient une héroïne à part entière. Aidée de Nadine Ross, la mercenaire de renom, Chloe s’aventure dans les Ghats occidentaux d’Inde pour trouver la défense dorée de Ganesh.

Et c’est pour quand tout cela ? Uncharted: Legacy of Thieves Collection est attendu début 2022. Patience...