Uncharted: Legacy of Thieves Collection, la date de sortie sur PC dévoilée par l'Epic Games Store

Les joueurs sur PC vont enfin pouvoir découvrir les aventures de Nathan Drake, ou du moins la fin. Sony porte depuis quelques années ses jeux sur ordinateurs, et il lancera prochainement Uncharted: Legacy of Thieves Collection, qui regroupe le dernier volet majeur (Uncharted 4: A Thief's End) et le spin-off Uncharted: The Lost Legacy.

La compilation est déjà disponible sur PlayStation 5 depuis le début d'année, et elle arrivera dans deux petits mois sur PC. Pas de grosse annonce ici, l'information a été fournie par un billet sur le site de l'Epic Games Store, dévoilant que la date de sortie d'Uncharted: Legacy of Thieves Collection est fixée au 20 juin 2022 sur PC, via l'EGS, mais aussi sur Steam.

Croisons désormais les doigts pour que Sony daigne porter Uncharted: The Nathan Drake Collection avec les trois jeux précédant Uncharted: Legacy of Thieves Collection pour que les joueurs PC aient accès à cette excellente saga au complet. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.

Lire aussi : TEST Uncharted: Legacy of Thieves Collection, une édition PS5 bien plus éclatante, mais…