TEST Uncharted: Legacy of Thieves Collection, une édition PS5 bien plus éclatante, mais…

Uncharted… Qui ne connaît pas cette licence aujourd’hui ? La franchise de Naughty Dog a su traverser les générations et s’invite sur la petite dernière de PlayStation, la PS5. Ainsi, les joueurs peuvent mettre la main sur une toute petite compilation, Uncharted: Legacy of Thieves Collection, regroupant donc le magnifique Uncharted 4: A Thief's End et le sympathique Uncharted: The Lost Legacy. Nous n’allons pas revenir sur ces expériences qui ont marqué les esprits, mais nous pencher sur les nouveautés et les ajustements visuels. Alors ?

Des graphismes à couper le souffle sur PlayStation 5.

Premier point qui frappe en lançant l’un des titres, les temps de chargement. Ils sont ultra-rapides et ont quasiment disparu. En d’autres termes, pas le temps de respirer, le jeu est déjà lancé ! Entrons donc dans le vif du sujet, les graphismes. Sans surprise, les productions sont beaucoup plus fines et plaisantes à la rétine. Trois modes sont disponibles dans les paramètres. Nous avons en premier lieu « Fidélité » qui permet de jouer avec un rendu 4K. Certes, c’est beau, c’est clinquant, c’est rayonnant, mais le framerate, bloqué à 30 fps risque de faire grincer quelques dents. Et pour cause, le joueur a l’impression de jouer à un jeu qui saccade… Alors quoi ? Eh bien, c’est là que « Performance » entre en jeu ! Ici, le nombre d’images par seconde est bien plus élevé, passe donc à 60, et sincèrement, c’est bien plus agréable. Les textures sont un peu moins nettes que « Fidélité », mais pas de panique, le rendu est super plaisant.

Pour finir, nous avons « Performance+ » pour ceux qui possèdent un écran adéquat. Avec cette option activée, il est possible de pousser les productions à 120 fps. La fluidité est au rendez-vous, oui, mais gare à la nausée. La caméra bouge tellement rapidement qu’elle peut donner mal au cœur. Autre point, les environnements sont flous... extrêmement flous. Est-ce que nous recommandons ce mode visuel ? Ne tournons pas autour du pot : non. Les phases d’action des Uncharted sont faciles et ne demandent pas un certain doigté pour progresser (contrairement à pas mal de FPS par exemple). Avoir un framerate si grand dans une telle licence ne sert strictement à rien. Pour faire simple, vous avez un parfait équilibre avec le simple mode « Performance ». L’essayer, c’est l’adopter !

Chose amusante, la DualSense est mise à contribution. Ainsi, les gâchettes résistent lorsque nous voulons exécuter certaines actions (comme lancer notre corde), et les retours haptiques nous font ressentir diverses phases intenses (les combats au corps-à-corps, la conduite de véhicules, etc.). Autre point, notez que le multijoueur n’est pas inclus, ce qui est vraiment dommage...

Uncharted: Legacy of Thieves Collection permet de mettre la main sur deux aventures palpitantes, avec des graphismes à couper le souple sur PlayStation 5. Les ajouts visuels apportent un confort non négligeable, Uncharted 4 et The Lost Legacy sont plus gracieux que jamais. Cependant, nous aurions aimé avoir un plus gros recueil vidéoludique, comprenant aussi les trois premiers volets de la franchise. Quoi qu’il en soit, si vous n’avez jamais fait ces odyssées auparavant, faites-vous plaisir.

Les plus Le mode Performance, le rendu est parfait

Les sensations avec la DualSense, vraiment top

Des temps de chargement plus rapides Les moins Le mode Performance+, inutile

Les trois premiers opus manquent grandement

Notation Verdict 17 20