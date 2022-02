Fortnite : des skins Uncharted, jeux et films, bientôt rajoutées dans la boutique

En plus d'être un jeu de survie coopératif amusant et un Battle Royale free-to-play très prenant, Fortnite est surtout devenu un immense panneau publicitaire que tous les producteurs veulent approcher. Après des skins Le Livre de Boba Fett, ce sont des tenues d'Uncharted qui vont prochainement être proposées aux joueurs.

Eh oui, entre la sortie d'Uncharted: Legacy of Thieves Collection et celle d'Uncharted au cinéma, avec Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake, la franchise de Naughty Dog revient en force en ce début d'année 2022. C'est au travers d'une bande-annonce qu'Epic Games dévoile une sélection de skins qui rejoindront la boutique cette semaine, avec Nathan Drake d'Uncharted 4: A Thief's End et Chloe Frazer d'Uncharted: The Lost Legacy, ainsi que leurs alter ego incarnés par Tom Holland et Sophia Ali dans le film actuellement en salles. Eh oui, Tom Holland est déjà de retour, quelques semaines après la tenue Spider-Man de No Way Home.

Ces skins seront disponibles à partir du 17 février prochain dans Fortnite, avec des tenues alternatives et des accessoires à obtenir séparément ou via des packs.

