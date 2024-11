MAJ Fortnite : un nom, des fuites de skins et de premiers détails méga-excitants pour la Saison 1 du Chapitre 6

L'horloge tourne et le rêve du bon vieux temps qu'est le Chapitre 2 : Remix de Fortnite s'apprête à prendre fin d'ici quelques jours. Depuis la mise à jour 32.11, le Panorama de WRLD évolue en prévision du concert qui sera donné samedi soir à l'occasion de l'évènement Remix : la conclusion, qui viendra pour de bon clôturer cette année de contenu avant le lancement du Chapitre 6 du Battle Royale ce dimanche 1er décembre. Pour ne pas changer, outre les déclarations des leakers sur les réseaux sociaux au fil des mois, des visuels ont fuité ce lundi soir. Que cela en soit ou non la raison, Epic Games a donc diffusé cette nuit de premiers teasers qui en montrent bien moins, mais officialisent malgré eux ces aperçus officieux.

La Saison 1 du Chapitre 6 de Fortnite se nommera donc en français Chasseurs de démons (juste Hunters en anglais) et aura donc une thématique japonaise prédominante. Dans la langue de Mishima, elle est littéralement désignée par « 鬼ノ島 » (Oni no shima), soit « l'île des démons », le premier kanji signifiant donc démon se retrouvant sur les visuels dans les autres langues. Après un Chapitre 5 qui reprenait certains éléments du Chapitre 2 (des organisations rivales, Midas et sa bande, une tempête s'approchant de l'île, une saison Marvel), Charlie Wen et son équipe continuent donc visiblement de s'en inspirer, puisque la Saison 5 : Point Zéro de l'époque faisait intervenir des chasseurs provenant de diverses réalités, et ce n'est sans doute pas innocent.

Deux phrases accompagnent la révélation du nom, celle de gauche « チャプター6 シーズン1 » signifiant juste « Chapitre 6 Saison 1 », tandis qu'à droite nous lisons « スクワッドで鬼を退任しよう », ce qui donne quelque chose du genre « battez les démons avec votre équipe ». Par ailleurs, certains partenaires d'Epic Games dans l'Archipel ont reçu un coffret en bois contenant quelques goodies (ici et là pour nos sources), dont un rouleau sur lequel est écrit le texte ci-dessous (traduit via Blortzen). Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'en termes de gameplay, nous devrions avoir accès à des masques et katanas.

新章開幕 Un nouveau Chapitre commence 魔物がうごめく 鬼ノ島へようこそ。 Bienvenue sur l'île des démons où errent les monstres. 神秘さと美しさをもつ この島を巡り、 仮面を手に入れ、 刀を持ち、 建染をしながら 生き延びるのだ。 Explore cette île emprunt de mystère et beauté, attrape un masque, porte un katana, construit et survie. 和と融合した かつてない フォートナイトを 体感せよ! Faites l'expérience de Fortnite comme jamais auparavant, mêlé à la culture japonaise de l'harmonie (le Wa, NDLR) !

Nous pouvons déjà imaginer une ribambelle de collaborations, notamment du côté des anime pour ces prochains mois (du genre Demon Slayer), compte tenu de la thématique proposée. Ce qui est certain, c'est que nous aurons droit à une créature incontournable du cinéma japonais, ainsi qu'un personnage tout droit venu de chez Disney.

En effet, le leak que nous évoquions plus haut était celui de l'illustration principale de cette Saison 1 (C6S1), puis d'un visuel secondaire, désormais connus de tous puisqu'ils n'ont pas mis longtemps à tourner sur les réseaux, initialement partagés par ResetzFtw. Pour les curieux, la fuite vient donc du Brésil, le logo du DJCTQ pour les jeux non recommandés aux enfants de moins de 12 ans étant apposé, sans parler du « Caçada » qui signifie « chasse » en français.

Oui, il y aura donc Godzilla avec sa teinte rose qu'il arbore dans le film Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire, ainsi que Baymax en armure du long-métrage d'animation Les Nouveaux Héros (Big Hero 6) ! À priori, puisque nous avons affaire à un total de huit personnages, le kaijū devrait donc avoir droit à sa skin, évidemment pas à taille réelle. Nous retrouvons également plusieurs apparences originales qui faisaient l'objet d'un sondage en avril dernier. Et visiblement, à moins qu'elle ait une autre sœur cachée, Hope aura déjà droit à une troisième tenue, cette fois en ninja, elle qui est l'héroïne du lore depuis le Chapitre 5. Rien d'étonnant à ce qu'elle continue d'être présente, mais nous reviendrons sur ce point dans un autre article. Notez également la présence d'une sorte de diablotin violet dans le dos du beau gosse au katana, de quoi rappeler les Compagnons de la Saison 6 (C1S6).

Mise à jour : Epic Games vient de dévoiler officiellement l'illustration, nous avons donc retiré les leaks, qui restent visibles via les fiches du jeu.

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.

Lire aussi : Fortnite OG : Epic Games a écouté la communauté et effectue une annonce Royale !