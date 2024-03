Fortnite : skins olympiennes et pouvoirs divins pour la Saison 2 Mythes et mortels, c'est le coup de foudre malgré l'attente !

La Saison 1 du Chapitre 5 de Fortnite intitulée Subversion est désormais terminée. Après une introduction en jeu d'Odyssée et l'ouverture de la Boîte de Pandore, nous avions appris ce jeudi que la Saison 2 se nomme Mythes et mortels, introduisant plusieurs divinités et créatures de la mythologie grecque sur l'île. L'équipe marketing d'Epic Games ne s'est pas ratée pour la bande-annonce de lancement en utilisant le titre Human d'Apashe avec au chant le rappeur Wasiu. C'est aussi vrai en ce qui concerne le nouveau Passe de combat donnant directement accès à Cerbère suite à son achat et qui va permettre de débloquer les skins d'Aphrodite, Artémis, Zeus, Hadès, un Poséidon totalement délirant et Méduse, qui se dévoile enfin dans la vidéo du jour. Quid d'Arès ? Le dieu de la guerre n'a pas été oublié, mais ne sera disponible qu'en s'abonnant au Club en avril (un mois coûte 11,99 € et si vous avez déjà acheté le Battle Pass, 950 V-Bucks sont remboursés). En guise de huitième tenue, c'est bien un personnage dont le nom commence par un « k » qui sera à obtenir via des quêtes au cours de la saison, mais hélas sans aucun rapport avec la Grèce... puisqu'il s'agit de Korra de La Légende de Korra, la suite d'Avatar, le dernier maître de l'air. Ses fans se réjouiront, mais il faut bien avouer qu'elle a tout d'une intruse au sein de ce roster quasi parfait autrement. Vous noterez que Hope est toujours présente dans la vidéo, contrairement à sa frangine, à voir si les deux feront partie des PNJ répartis dans les divers points d'intérêt.

Cette saison ne durera que deux mois et demi, jusqu'au vendredi 24 mai à 8h00. Compte tenu de la date, il ne faudra donc pas s'attendre à un gros évènement en amont. En revanche, elle ne démarre du bon pied, puisque la maintenance ayant eu lieu à partir de 9h00 ce vendredi s'est longuement prolongée au-delà de 15h00. Il était alors possible de télécharger le patch 29.00 pesant 15,4 Go sur PS5. Sauf qu'Epic Games a tout d'abord indiqué une attente de huit heures supplémentaires, avant de signaler à 22h00 qu'il faudrait encore environ cinq heures avant de pouvoir télécharger une version modifiée de la mise à jour, soit vers 3h00 ce samedi. Cela ne garantit d'ailleurs pas l'accès au jeu à ce moment-là. C'est la deuxième plus longue durée d'inaccessibilité au jeu de son histoire (en dehors d'évènements), la précédente remontant à avril 2018.

En termes de contexte narratif, l'arrivée sur l'île des dieux de l'Olympe est bien liée à l'ouverture de la Boîte de Pandore, mais pas comme nous pouvions le penser, puisqu'ils viennent nous punir et feront donc office pour certains de boss pendant les parties (Zeus, Hadès, Arès et Cerbère), avec à nouveau des médaillons pouvant être récupérés une fois éliminés et conférant des bonus en contrepartie de révéler notre position dans un périmètre donné. La dynamique de gameplay devrait tout de même changer avec l'ajout de pouvoirs (Foudre de Zeus, Ailes d'Icare et Chaînes d'Hadès) en plus de nouvelles armes. Par contre, parmi les retraits, notons le Bouclier balistique, visiblement peu apprécié, mais que nous adorions, ou bien la lame-grappin. Il faudra toutefois toujours composer avec le Fusil de sniper Faucheur et la Mallette à tourelle...

La carte Helios a elle subi bien des modifications avec pour commencer la transformation de Ruined Reels en Restored Reels, puisque comme son nom l'indique le lieu a été restauré dans toute sa gloire. Bien plus violent, Hazy Hillside laisse sa place au Mont Olympe, avec plus au sud Brawler's Battleground, tandis que Ritzy Riviera disparaît pour devenir Les Enfers. Même si la ligne de chemin de fer est toujours présente (à voir pour le train), la Riviera Station où nous aimions bien atterrir a complètement disparu au profit de la Grim Gate. Clairement, les développeurs n'ont pas lésiné sur les changements, qui semblent bien plus conséquents que lors de l'ajout de MÉGA City l'an dernier. La main titanesque sortie du sol est évidemment toujours là et nous sommes bien curieux de savoir si le reste du corps va s'agiter dans les semaines à venir.

Vous trouverez ci-dessous les détails communiqués par Epic Games au sujet des nouveautés de cette saison apportées par la mise à jour 29.00.

La boîte de Pandore a été ouverte sur l'île de Fortnite Battle Royale, poussant l'Olympe à intervenir dans le combat. Hadès, le roi de l'orage Zeus et d'autres divinités légendaires sont les nouveaux maîtres des lieux, et ils sont en colère. Pour ne rien arranger, ils ont apporté leurs pouvoirs et leurs armes. Retournez leur arsenal mythologique contre eux dans le Chapitre 5 - Saison 2 : Mythes et mortels ! DES LIEUX LÉGENDAIRES MONT OLYMPE Il n'y a pas d'Olympe sans Mont Olympe. La demeure de Zeus. On a toujours l'impression d'être observé par le grand monument perché sur la montagne. GRIM GATE Une des façons d'atteindre les Enfers est de traverser la rivière à Grim Gate... où Cerbère, le chien à trois têtes, monte la garde. Rendez-vous à l'ouest de l'île pour affronter ce canidé ! LES ENFERS Par-delà le gardien se trouve la demeure d'Hadès : les Enfers. Malgré ses rivières, cette ville est presque entièrement asséchée. BRAWLER'S BATTLEGROUND Arès, le dieu de la guerre, est toujours à la recherche d'un combat. Acceptez de le défier dans l'arène de Brawler's Battleground au sud du Mont Olympe. (Et Arès sera la tenue du pack du Club d'avril 2024 !) Voilà certains des lieux que les dieux ont fait apparaître sur l'île. Mais n'oubliez pas, ce ne sont pas les seules choses qu'ils ont apportées... DES TERRES PLONGÉES DANS LE CHAOS Les dieux sont arrivés avec leurs pouvoirs et leurs armes, mais cela ne veut pas dire que votre prochain combat doit se finir en tragédie. Utilisez-les pour en faire un nouveau mythe ! FOUDRE DE ZEUS Devenez l'orage. Avec le foudre de Zeus, vous pouvez vous élever dans les airs et lancer des éclairs sur votre cible ! Utilisez ce pouvoir judicieusement, car le foudre de Zeus a un maximum de trois charges avec un délai de récupération entre chaque charge. Comment maîtriser cette électricité ? Ramassez ce pouvoir mythique sur l'île ou en vainquant Zeus. FUSIL À POMPE GARDIEN Forgé par Héphaïstos pour Cerbère, le fusil à pompe gardien tire trois projectiles rapidement. Il est plus efficace à courte portée. Touchez avec les trois projectiles pour montrer que vous avez du mordant ! Préparez-vous ensuite pour votre prochaine cible avec un rechargement complet. Le fusil à pompe gardien se trouve sur l'île, mais la version mythique ne peut s'obtenir qu'en renvoyant Cerbère à la niche. PISTOLET-MITRAILLEUR PRÉMONITOIRE Même lorsqu'il est à bout, le pistolet-mitrailleur prémonitoire est comme Hadès : impitoyable et implacable. Le premier tir est très précis, puis le recul et la dispersion augmentent de façon spectaculaire à mesure que vous tirez. Mais ça ne l'empêche pas d'être redoutable. Trouvez-en sur l'île ou obtenez la version mythique en vainquant Hadès. FUSIL DE TIREUR D'ÉLITE PRÉDATEUR Artémis, déesse de la chasse au clair de lune. Au combat, inspirez-vous d'Artémis et utilisez une arme créée par les dieux pour infliger leurs punitions de loin. Bien qu'il ait été créé pour punir les mortels, retournez le fusil de tireur d'élite prédateur contre les dieux (mais punissez aussi quelques mortels, tant que vous y êtes). Traquez les fusils de tireur d'élite prédateur sur l'île... ou obtenez une version mythique en chassant Zeus. FUSIL D'ASSAUT GUERRIER Le fusil d'assaut guerrier est forgé pour les dieux assoiffés de combats. Pas étonnant que ce soit l'arme préférée d'Arès. Puissant, mais imprévisible, il inflige de gros dégâts avec une cadence de tir élevée et un recul important. Vous pouvez en trouver sur l'île ou obtenir la version mythique en combattant Arès ! UN AUTRE POUVOIR... POUR GAGNER LES CIEUX ! Le foudre de Zeus n'est pas le seul pouvoir de l'Olympe à votre disposition. Avec les ailes d'Icare, envolez-vous vers le ciel ou fondez sur vos adversaires ! Mais attention, si vous volez trop longtemps ou subissez trop de dégâts, vos ailes brûleront et l'atterrissage risque d'être tragique. Cherchez ce pouvoir mythique sur l'île ! Un autre pouvoir vous attire : les chaînes d'Hadès seront disponibles plus tard dans la saison... LES SUBVERSIFS AUX ENFERS : DES ARMES DE LA SAISON PRÉCÉDENTE Contrairement à Orphée avec Eurydice, vous avez le droit de vous tourner vers les armes du Chapitre 5 - Saison 1. Voici une liste des armes de la saison dernière qui sont de retour : Fusil à pompe spécialisé Frappeur ;

; Fusil à pompe automatique Furie ;

; Fusil d'assaut Rival ;

; Pistolet-mitrailleur à rafale Tonnerre ;

; Fusil de sniper Faucheur ;

; Pistolet Prédateur. MYTHES ET MODIFS Mais l'Olympe n'a pas que des armes à vous proposer : la lunette thermique et la poignée avant accélérante viennent s'ajouter aux modifications. La lunette thermique, elle aussi forgée par Héphaïstos, peut être attachée à n'importe quelle arme à lunette. Vous voulez avoir la vision d'un dieu ? Cette lunette est deux fois plus puissante et vous permet d'activer ou de désactiver l'effet thermique ! Avec la poignée avant accélérante, votre vitesse de déplacement quand vous visez est augmentée. Visez juste et sans traîner ! Comme pour la saison précédente, vous pouvez trouver des modifications aux établis de modification, mais les établis se trouvent désormais dans de nouveaux bunkers d'armement. Les bunkers se déverrouillent en milieu de partie, quand ils sont prêts à être attaqués ! Si les modifications ne sont pas votre passion, les bunkers d'armement contiennent également... des armes. LES MYTHES SE MATÉRIALISENT DANS LE PASSE DE COMBAT MYTHES ET MORTELS Le Chapitre 5 - Saison 2 est accompagné du Passe de combat Mythes et mortels ! Grâce au Passe de combat, déverrouillez des récompenses dans Fortnite en gagnant de l'EXP dans Battle Royale, les îles de créateurs, LEGO Fortnite, Rocket Racing et Fortnite Festival. Parmi ces récompenses se trouvent les tenues de quelques-unes des légendes ci-dessus, dont Zeus et Artémis ! Vous pouvez acheter le Passe de combat Mythes et mortels pour 950 V-Bucks seulement, puis gagner jusqu'à 1 500 V-Bucks en progressant dans le Passe ! Grâce au Passe de combat Mythes et mortels, vous pouvez déverrouiller les tenues olympiennes suivantes : Cerbère (déverrouillée immédiatement !) : échappez-vous des enfers ;

(déverrouillée immédiatement !) : échappez-vous des enfers ; Aphrodite : la déesse des cœurs ;

: la déesse des cœurs ; Poséidon : dieu des mers bleuvagesques et roi des plages ;

: dieu des mers bleuvagesques et roi des plages ; Méduse : la protectrice granitique de l'humanité ;

: la protectrice granitique de l'humanité ; Zeus : le roi guerrier de tous les dieux ;

: le roi guerrier de tous les dieux ; Artémis : tous doivent respecter les lois de la nature, y compris les dieux ;

: tous doivent respecter les lois de la nature, y compris les dieux ; Hadès : le seigneur des Enfers. Les dieux ne sont pas les seuls capables de maîtriser les éléments. Plus tard dans la saison, déverrouillez l'Avatar Korra ! Vous pourrez progresser dans le Passe de combat Mythes et mortels jusqu'au 24 mai 2024 à 8h00 (CEST). ZÉRO CONSTRUCTION CLASSÉ - TEST DE MATCHMAKING EN AMÉRIQUE DU NORD Avis aux joueurs de Zéro construction classé d'Amérique du Nord ! Vos retours sur la longueur des temps d'attente aux rangs élevés de Zéro construction ont été pris en compte. Pour y remédier, nous faisons un test ! Les régions de matchmaking Amérique du Nord - Est et Amérique du Nord - Ouest seront redirigées vers la région Amérique du Nord - Centre pour Zéro construction classé. L'objectif est d'élargir le nombre d'adversaires disponibles en mode Zéro construction classé en Amérique du Nord et ainsi réduire les temps d'attente. Les résultats de ce test nous aideront à déterminer si c'est une bonne solution à long terme. PLUS DE MISES À JOUR SUR LES MODES CLASSÉS Les mises à jour suivantes concernent les modes Battle Royale classé et Zéro Construction classé : Nous avons ajusté la progression dans les rangs les plus élevés pour rendre la montée vers le rang Unreal plus difficile et plus gratifiante ;

; Les points ne sont plus attribués lorsque vous survivez sans prendre de dégâts.

Vous trouverez en pages suivantes tous les détails concernant les compétitions qui auront lieu au fil de la saison et des visuels supplémentaires.

Si vous souhaitez vous procurer le Passe de combat Mythes et mortels, des V-Bucks peuvent être achetés en passant par Amazon et la Fnac.