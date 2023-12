Fortnite : des voitures, Solid Snake et bien d'autres nouveautés pour la Saison 1 Subversion du Chapitre 5 avec le patch 28.00

Il s'en est passé des choses cette nuit du côté de Fortnite et de son Big Bang qui marquera assurément un tournant dans l'histoire du jeu d'Epic Games, même si les difficultés techniques ont un peu gâché la fête puisque devant l'affluence des joueurs, les serveurs ont dû être mis hors ligne un bon moment suite à une première diffusion de l'évènement et seule une deuxième à 5h00 a pu être possible, se déroulant sans accroc (du moins de notre côté). Désormais, ce sont encore plus d'expériences différentes qui vont cohabiter au sein du jeu, avec la sortie d'ici quelques jours de LEGO Fortnite, Rocket Racing et Fortnite Festival. Pour l'heure, le Chapitre 5 va être lancé avec sa Saison 1 baptisée Subversion en français et Underground en anglais. Le point de départ de son histoire est assez simple, à savoir que la Banane a été capturée par l'Ordre (The Society). Nous allons donc devoir aider les Subversifs (The Underground) pour faire tomber les boss de cette organisation. Et, oui, avoir choisi un tel nom en français est une bien mauvaise idée puisque nous avons tout d'abord cru au retour de l'OI (Ordre Imaginaire)...

La principale nouveauté de cette nouvelle île nommée Helios par Epic Games, c'est l'ajout d'une voie de chemin de fer sur laquelle un train circule. Vous remarquerez que le biome enneigé occupe près de la moitié de l'espace pour ce début de saison. Côté gameplay, des modifications d'arme viendront pimenter les parties, des voitures personnalisables vont intégrer le casier (châssis, stickers et roues), sans doute en lien avec Rocket Racing, tandis que les déplacements ont été améliorés avec plusieurs options de parkour, dont une lame-grappin (les fans de Just Cause apprécieront). Au lieu des objectifs quotidiens à remplir pour obtenir de l'XP, des quêtes de partie pourront être réalisées à chaque match.

Et évidemment, comme les fuites l'avaient montré, Peter Griffin (qui fait partie des ennemis) et Solid Snake sont présents en tant que skins du Passe de combat Big Bang, mais le personnage de Konami ne sera pas disponible tout de suite. Les trois nouvelles expériences de jeu ne devraient pas créer de FOMO, car l'XP sera partagée et ce Battle Pass sera commun à toutes. Le système d'Étoiles de combat est d'ailleurs conservé, identique à la Saison OG. Et pour ne pas changer, la saison va durer trois mois, jusqu'au vendredi 8 mars 2024 à 8h00. Puisque ce sera en semaine, le passage à la suivante ne devrait rien avoir d'extraordinaire.

Voici en détail ce à quoi vous pouvez vous attendre avec la mise à jour 28.00, qui pèse pas moins de 22,837 Go sur PS5 et met un temps fou à être téléchargée. Les informations concernant les prochaines compétitions sont à retrouver en page suivante.

Le Chapitre 5 de Fortnite apporte une magnifique nouvelle île, mais ne vous fiez pas aux apparences. L'Ordre tire les ficelles en secret et a capturé Banane. Intégrez les Subversifs et triomphez des patrons de l'Ordre, y compris la célèbre Valéria. Pour vous aider, prenez le train, modifiez vos armes et utilisez un pistolet avec un bouclier balistique. Rejoignez le combat dans le Chapitre 5 - Saison 1 : Subversion ! DES PANORAMAS D'UN NOUVEL ORDRE Tournez la page d'un nouveau chapitre et découvrez de nouveaux paysages. À l'ouest, le maquis abrite Ritzy Riviera, une marina très classe. Vous cherchez quelque chose de plus isolé ? Aventurez-vous vers la forêt boréale au nord-ouest pour trouver le manoir de Rebel's Roost. Plus au sud vers le centre de l'île se trouvent des plaines herbeuses qui peuvent être admirées par les passagers du train qui part pour la Gare centrale à Reckless Railways. Prenez le train pour aller à différents endroits de l'île ! Voilà pour le centre et l'ouest, passons à la suite. À l'est, la toundra et les terres enneigées boréales abritent le village de haute montagne de Hazy Hillside ainsi que l'Hôtel de Grand Glacier. Voici un aperçu de quelques lieux de l'île : La neige n'est pas limitée aux terres enneigées pendant la première partie de la saison. La forêt boréale et la toundra boréale seront également couvertes de neige pendant la Fête hivernale 2023 ! LA HAUTE SOCIÉTÉ : BATTEZ DES BOSS POUR OBTENIR DES MÉDAILLONS DE L'ORDRE Cinq boss se trouvent sur l'île : Oscar, Nisha, Montaigu, Valéria et Peter Griffin de la série Les Griffin. Chaque boss fera tomber un médaillon de l'Ordre une fois vaincu. Gardez ce médaillon dans votre inventaire pour régénérer votre bouclier sur la durée ! Plus vous aurez de médaillons, plus votre bouclier se régénérera rapidement. On ne peut pas atteindre le sommet sans se faire quelques ennemis. Si vous avez un médaillon dans votre inventaire, vous serez marqué sur la carte de vos adversaires. Plus vous en avez, plus votre position sur la carte est précise. FAITES DU HORS-PISTE AVEC LE TRAILSMASHER La route vous ennuie ? Le train est trop calme ? Partez à l'aventure avec le TrailSmasher et explorez l'île à votre façon ! Sortez des sentiers battus dans un véhicule de luxe. EN PARLANT DE VOITURES... Vous avez l'habitude des tenues, des accessoires de dos et bien plus. Préparez-vous à quelque chose de tout nouveau : les voitures ! Donnez une nouvelle apparence à vos voitures avec cette nouvelle catégorie d'objets cosmétiques. La section Voiture est une nouvelle section du casier. La section Voiture contient trois nouveaux types d'objets de casier : les châssis, les stickers et les roues. Tous les joueurs peuvent retrouver les roues Constructeur de Rocket League dans leur casier dès maintenant ! Avec un châssis et des roues, vous avez tout ce qu'il vous faut pour votre voiture. Les châssis, les stickers et les roues n'offrent aucun avantage compétitif. Une fois votre voiture assemblée, que faire ? Montez dans une voiture de sport dans Fortnite Battle Royale ou sur une île de créateur compatible, puis regardez-la se transformer en votre voiture ! La voiture de sport conservera l'apparence de votre voiture pendant toute la partie, même si vous en sortez et si quelqu'un d'autre monte dedans. Chaque joueur ne peut transformer qu'une seule voiture de sport par partie ou session de jeu. Pour tous les fans de Rocket League, les roues Constructeur ne sont pas le seul objet Rocket League disponible dans Fortnite. Si vous possédez les châssis Octane, Cyclone, Jäger 619, ou Lamborghini Huracán STO dans Rocket League, vous les possédez également dans Fortnite ! (Assurez-vous de jouer à Fortnite avec le compte Epic Games que vous utilisez pour jouer à Rocket League.) Vous possédez également certains autocollants et certaines roues que vous possédez dans Rocket League. Les châssis de voiture seront bientôt disponibles dans la boutique de Fortnite dans des packs qui contiendront d'autres objets pour voiture. Le Passe de combat contient également un châssis... CHÂSSIS SCORPION Le Passe de combat Big Bang contient un châssis de voiture à déverrouiller ! Préparez-vous à frapper avec le châssis Scorpion. Le Passe de combat contient également des stickers pour le châssis Scorpion. NOUVEAU BOUCLIER BALISTIQUE On en a fini avec le pare-brise, passons au pare-balle. Ramassez un bouclier balistique avec pistolet compris, puis défendez-vous avec le bouclier et tirez avec le pistolet en même temps ! Le bouclier balistique a des PV infinis, mais il sera temporairement inutilisable s'il subit trop de dégâts. Le bouclier lui-même est une arme. Chargez vos ennemis pour infliger des dégâts et les repousser ! Vos ennemis se cachent ? Chargez une construction pour l'endommager et faire une entrée fracassante. ARSENAL DE L'ÎLE Le bouclier balistique n'est qu'une des nouvelles armes du Chapitre 5. Vous préférez les pistolets-mitrailleurs, les fusils d'assaut ou autre ? Dans le Chapitre 5, retrouvez le fusil à pompe spécialisé Frappeur, le fusil à pompe automatique Furie, le fusil d'assaut Rival, le fusil d'assaut Percuteur, le pistolet-mitrailleur à rafale Tonnerre, le pistolet-mitrailleur Hyper, le fusil de sniper Faucheur et le pistolet Prédateur : LAME-GRAPPIN Pendant que les autres font la fête à Ritzy Riviera, apprenez l'art de la lame. Heureusement, la lame-grappin est assez simple à utiliser. Visez une surface solide ou un autre joueur, et agrippez-vous à votre cible ! Si vous vous agrippez à un joueur, attaquez avec la lame pour infliger des dégâts. Entraînez-vous avec la lame-grappin pour effectuer des manœuvres époustouflantes ! S'il n'y a pas de voiture dans le coin, vous pouvez aussi vous en servir pour vous déplacer. GRENADE COLLANTE À SOUS-MUNITIONS Cet explosif produit encore plus d'explosifs. Lancez une grenade collante à sous-munitions sur une surface ou un joueur. Après un court délai, elle projette des explosifs secondaires. Si vous en voyez, déguerpissez aussi vite que possible. MODIFIEZ VOS ARMES La personnalisation n'a jamais été aussi poussée. Des établis de modification se trouvent dans les chambres fortes et permettent de modifier des armes contre des lingots. Réduisez le recul, augmentez la taille de votre chargeur et bien plus ! Économisez vos lingots, car toutes les modifications ne vont pas avec toutes les armes. Pas besoin d'établi pour utiliser une arme modifiée. La plupart des armes compatibles sont déjà modifiées ! Une arme atypique aura déjà une modification. Une arme rare en aura deux. Une arme épique, trois. Et une arme légendaire, quatre. Si vous voulez des modifications différentes, vous pourrez toujours en changer avec des lingots à un établi de modification. Expérimentez avec différentes combinaisons pour trouver ce qui vous correspond le mieux ! Les armes compatibles avec les modifications ne peuvent pas être achetées auprès des personnages ou des distributeurs automatiques, alors cherchez-les bien dans le butin. UN PETIT REMONTANT FRUITÉ Un nouveau fruit arrive sur l'île ! Lorsqu'elle est consommée, la flobaie permet à vous et à vos équipiers proches de regagner du bouclier. Le meilleur moment pour manger une flobaie est juste avant un saut, car elle réduit la gravité pour vous et vos équipiers proches (ce qui vous immunise aux dégâts de chute). DU NOUVEAU POUR LE KIT DE SOINS ET LA POTION DE BOUCLIER Le kit de soins et la potion de bouclier ont changé ! Ils rendent la même quantité de PV et de bouclier qu'avant, mais de façon un peu différente. Ils commencent désormais à rendre des PV et du bouclier immédiatement. Vous pouvez également vous déplacer lentement pendant la régénération. Plus besoin de rester immobile avec ces deux objets. Mais attention, une fois que vous avez commencé à les utiliser, il est impossible d'annuler, alors choisissez bien votre moment ! RÉANIMEZ, RÉTABLISSEZ, TRIOMPHEZ La réanimation et le rétablissement ont été rénovés ! Quand vous réanimez un équipier et sortez de la portée accidentellement, le décompte de réanimation se met à descendre lentement au lieu d'être entièrement réinitialisé. Le rétablissement fonctionne de la même manière. De plus, le van de rétablissement ne peut être utilisé que par une section à la fois. Si une section élimine ou fait fuir la section qui utilise le van, elle peut reprendre le décompte de rétablissement là où l'équipe précédente l'a arrêté ! QUÊTES DE PARTIE La victoire n'est pas le seul objectif lors d'une partie. Le Chapitre 5 - Saison 1 vous propose des quêtes de partie ! Au début de chaque partie, vous aurez le choix entre trois quêtes de partie qui expireront à la fin de la partie. Les quêtes de partie remplacent les quêtes quotidiennes pour vous donner la possibilité d'accomplir les objectifs qui vous intéressent avec moins de distractions pendant les combats. Les quêtes de partie sont individuelles et vos équipiers ne peuvent pas contribuer à leur progression. (Les quêtes de partie sont ajustées pour pouvoir être accomplies par un seul joueur.) Vous aurez des objectifs bonus qui se réinitialisent chaque jour pour vous récompenser avec de l'EXP supplémentaire lorsque vous accomplissez des quêtes de partie. GRIMPEZ TOUJOURS PLUS HAUT Découvrez un nouveau moyen d'escalader les structures ! Les murs construits par les joueurs ont désormais une planche qui permet de se propulser vers le haut. Cherchez également ces planches dans le décor ! ANIMATIONS AMÉLIORÉES Profitez d'un jeu aux animations plus fluides et plus détaillées ! Les joueurs sur toutes les plateformes profiteront de la coordination des mouvements et des strates procédurales dans Fortnite Battle Royale. Ces fonctionnalités améliorent différentes animations comme la transition entre la marche et la course, les changements de direction et l'utilisation des armes. De plus, les joueurs de Fortnite Battle Royale sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC pourront profiter d'animations basées sur la physique ! Avec cette fonctionnalité, les planeurs auront des animations plus détaillées. La coordination des mouvements, les strates procédurales et les animations basées sur la physique ne nécessitent pas d'activer d'options. Lancez directement une partie et profitez ! LES SUBVERSIFS ET L'ORDRE S'AFFRONTENT DANS LE PASSE DE COMBAT BIG BANG Dans le Passe de combat Big Bang, déverrouillez des récompenses dans Fortnite en gagnant de l'EXP dans Battle Royale, sur les îles de créateurs, ou dans LEGO Fortnite, Rocket Racing et Fortnite Festival ! Le Passe de combat Big Bang coûte 950 V-Bucks et contient des tenues, le châssis de voiture Scorpion et bien plus. Obtenez jusqu'à 1 500 V-Bucks en progressant dans le Passe de combat ! Retrouvez les tenues des résistants Subversifs et de l'Ordre corrompu. En achetant le Passe de combat Big Bang, vous déverrouillez automatiquement Hope, l'espoir des Subversifs. Progressez dans le Passe de combat pour déverrouiller d'autres tenues : Oscar , le prédateur.

, le prédateur. L'autre espoir des Subversifs, Jones vengeur .

. L'honorable duelliste Nisha .

. Montaigu et ses nerfs d'acier.

et ses nerfs d'acier. Peter Griffin , prêt à taper dans le mille.

, prêt à taper dans le mille. Valéria, qui aime jouer avec le feu. Ce n'est pas tout ce que propose le Passe de combat. Vous pourrez déverrouiller Solid Snake de la série Légendes du gaming plus tard ! Le Passe de combat Big Bang pourra être complété jusqu'au 8 mars 2024 à 8h00 (CET). REMARQUES SUR LES MODES COMPÉTITIFS À l'attention de la communauté compétitive de Fortnite ! Apprenez-en plus sur les tournois du Chapitre 5 - Saison 1 dans notre article sur les détails compétitifs du Chapitre 5 - Saison 1. Voici certaines des fonctionnalités du Chapitre 5 - Saison 1 qui ne seront pas disponibles en tournoi : Les TrailSmashers ;

Les voitures de sport ;

Les grenades collantes à sous-munitions.

Et pour le fun, un (très) court-métrage Les Griffin (Family Guy) a été diffusé :

Pour terminer, plus de 1 200 tenues bénéficient à partir de cette mise à jour de version LEGO qui pourront être utilisées dans LEGO Fortnite, de même que certaines emotes. Toutes les skins possédées qui en disposent seront ajoutées au casier sans frais supplémentaires. Des ajouts réguliers sont promis.

Si vous souhaitez vous procurer le Passe de combat Big Bang, vous pouvez passer par Amazon ou la Fnac pour obtenir des V-Bucks.