Fortnite : Fennec Shand et Krrsantan du Livre de Boba Fett débarquent dans la boutique

La série Le Livre de Boba Fett vient de se terminer sur Disney+, et les joueurs de Fortnite avaient déjà pu retrouver une skin du célèbre chasseur de primes dans la boutique pour Noël. Mais Epic Games continue son partenariat avec Disney et lance aujourd'hui deux nouvelles tenues inspirées des personnages de la série.

Moyennant quelques V-Bucks, les joueurs peuvent ainsi craquer pour les costumes de Fennec Shand et Krrsantan. Si vous l'aviez loupé, Boba Fett fait lui aussi son retour dans la boutique avec un ensemble incluant la skin, des accessoires inédits et d'autres déjà proposés auparavant. Voici les contenus en détail :

IL FAUT TOURNER LA PAGE : FENNEC SHAND, KRRSANTAN ET ENCORE PLUS DE NOUVEAUX OBJETS

Fennec Shand : on dit que ceux qui s'en prennent à elle ne verront pas le jour se lever. Améliorez cette tenue avec l'accessoire de dos Blason des Mythosaures (inclus dans la tenue), un symbole des Mandaloriens. En parlant de lever du jour, planez depuis le ciel avec le planeur Vaisseau de Fennec.

Il vous manque un mantra mandalorien pour vous donner l'inspiration en combat ? Sortez l'emote holographique Telle est la Voie.

Robuste et bien protégé, Krrsantan le Wookiee à la fourrure noire était autrefois gladiateur avant de devenir chasseur de primes. Maintenant associé au clan Hutt, il le montre fièrement en combinant sa tenue avec l'accessoire de dos Symbole du clan Hutt (inclus dans la tenue).

La tenue Fennec Shand (plus l'accessoire de dos Blason des Mythosaures), le planeur Vaisseau de Fennec, l'emote Telle est la Voie et la tenue Krrsantan (plus l'accessoire de dos Symbole du clan Hutt) sont disponibles individuellement ou dans le pack Chasseur de primes !

BOBA FETT EST DE RETOUR DANS LA BOUTIQUE

Boba Fett fait son retour dans la boutique d'objets pour accueillir les débuts de Fennec Shand et Krrsantan ! En plus de sa tenue, ses objets comprenant l'accessoire de dos Jetpack Z-6 (inclus dans la tenue), la pioche Bâton de Gaffi, le planeur Vaisseau de Boba Fett et l'emote Ordinateur de visée enclenché sont de nouveau disponibles, alors équipez-vous-en.

Les joueurs peuvent acheter la tenue Boba Fett (plus l'accessoire de dos Jetpack Z-6), la pioche Bâton de Gaffi, le planeur Vaisseau de Boba Fett et l'emote Ordinateur de visée enclenché individuellement ou dans le pack Boba Fett !