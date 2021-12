DISNEY+ : Le Livre de Boba Fett, un syndicat du crime et une invitée surprise dans 2 nouveaux trailers

Disney avait confirmé dès la fin de la saison 2 de The Mandalorian qu'il développerait un premier spin-off avant la troisième. Le Livre de Boba Fett nous fera retrouver les personnages de Temuera Morrison et Ming-Na Wen (dans la peau de la mercenaire Fennec Shand), de retour à Tatooine pour réclamer le trône de Jabba le Hutt.

La première bande-annonce nous a en effet appris que l'histoire de cette mini-série en 7 épisodes tournera autour de la reprise du contrôle du syndicat du crime qui règne sur les bas-fonds de la planète. Pour le reste, malgré la recrudescence de courtes vidéos publicitaires, nous n'en savons pas plus. Et les 2 derniers courts trailers ne sont pas beaucoup plus bavards.

Le spot Authority nous dévoile un maire perçu comme très fourbe et d'autres créatures extraterrestres intrigantes. La bande-annonce Throne, longue de près d'une minute, s'intéresse aux manipulations politiques de notre duo de héros pour tirer profit des richesses de Tatooine, et introduit carrément un personnage humanoïde inconnu au bataillon, une sorte de jeune punk chevauchant une moto bleue électrique, incarnée par une actrice qui n'a même pas été annoncée au casting. Quel rôle jouera-t-elle dans le scénario ? Nul ne le sait encore.

Le Livre de Boba Fett aura donc visiblement de quoi nous surprendre, pourquoi pas dès son démarrage, prévu pour le 29 décembre sur Disney+. Vous pouvez vous abonner au service de vidéo à la demande pour 8,99 € par mois ou 89,99 € par an.