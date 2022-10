TEST Uncharted: Legacy of Thieves Collection, une version PC qui vaut le détour !

À chacun son Uncharted !





En janvier 2022, les possesseurs d’une PS5 ont pu découvrir Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Sony Interactive Entertainment continue de porter plusieurs de ses productions sur PC, pour le bonheur des joueurs. Cette petite compilation, regroupant Uncharted 4: A Thief's End et Uncharted: The Lost Legacy, s’invite donc sur ordinateur, nous avons pu tâter de cette adaptation. Alors, verdict ?

Un vrai plaisir pour les pupilles !

Entrons dans le vif du sujet, la partie visuelle. Si vous avez une machine survitaminée à la maison, le titre a de quoi vous émoustiller les mirettes, surtout en 4K. Ainsi, les textures sont clinquantes, détaillées et incroyablement nettes. En outre, les ombres sont superbes et les reflets ont de quoi émoustiller. Chose à prendre en compte, la fluidité est constante, il n’y a aucune chute de framerate. C’est un pur bonheur ! Cependant, nous avons remarqué que le nombre d’images par seconde semble bloqué à 60 fps, où sont donc les 120 fps comme sur PS5 ? Étrange...

Bien évidemment, il est possible d’ajuster plusieurs paramètres pour que le tout tourne convenable avec votre matériel. Nous pouvons réduire la qualité des modèles, le filtrage anisotrope et bien d’autres choses. Pas envie de vous prendre la tête ? Dans Affichage, nous avons la possibilité de modifier l’AMD FSR 2 ou encore le DLSS pour avoir un bon équilibre entre le rendu et les performances. Bref, les options sont nombreuses, les développeurs ont tout fait pour que cette production fonctionne parfaitement.

Nous avons aussi testé avec une petite configuration, en sélectionnant les graphismes sur « Bas » et il faut dire que le résultat n’est pas mauvais. Alors, certes, les textures changent d’aspect, c’est légèrement flouté, et le framerate vacille entre 30 et 50 fps, mais ce n’est pas si catastrophique que nous l’aurions imaginé. Pour vous imager la chose, c’est un peu comme si les jeux tournaient tout simplement sur PS4. Tout le monde y trouve son compte finalement.

Pour finir, notez que divers affichages sont disponibles. Le 16:9 traîne toujours dans les parages, mais aussi le 21:9 et le 32:9. Si vous avez un écran de l’une de ces tailles-là, vous jouirez d’une image bien plus agréable. Les bords sont plus larges (logique) et exhibent plus d’éléments, l’immersion est complètement folle. De plus, lors de moments emplis d’action, un tel rendu permet d’anticiper des adversaires que nous ne voyons pas forcément avec un affichage 16:9. Un vrai plaisir pour les pupilles !

Uncharted: Legacy of Thieves Collection, avec un clavier et une souris, cela donne quoi ? Eh bien, c’est assez facile à prendre une main, surtout si vous avez l’habitude des TPS et des jeux d’aventure. Les doigts se dandinent avec aisance sur le clavier, tandis que l’autre main contrôle la caméra et les tirs avec la souris sans souci. Avec ce type de commande, il est bien plus facile de cibler avec précision un opposant et de l’abattre rapidement, surtout pendant les phases de shoots intenses.

Vous pouvez foncer les yeux fermés.

Mais si cela ne convient pas, une manette fait aussi bien l’affaire. Cerise sur le gâteau, si vous possédez une DualSense à la maison (le fameux pad de la PS5), sachez que ses fonctionnalités sont prises en charge. Nous discernons les matières et les agitations d’un véhicule grâce aux vibrations, aux retours haptiques plus précisément. Les gâchettes, elles, se durcissent plus ou moins lorsque nous avons une arme à feu entre les mains. De quoi nous faire ressentir la vivacité de certains moments forts entre les mains !

Sincèrement, Uncharted: Legacy of Thieves Collection sur PC est une petite perle si vous n’avez jamais touché à Uncharted 4 et The Lost Legacy. Quoi que... Si vous avez une bonne machine en plus d'une PlayStation, c’est un véritable plaisir de redécouvrir ces productions avec un rendu explosif, le tout avec un affichage 21:9 ou 32:9. Vous l’aurez compris, vous pouvez foncer les yeux fermés.

Les plus C’est magnifique !

Tout un tas d’options visuelles qui s’adaptent en fonction de votre machine

Le 21:9 et le 32:9, un confort appréciable

La prise en main au clavier et à la souris, bien plus précise qu’avec une manette

Prise en charge de la DualSense, de bonnes sensations Les moins Pas de 120 fps ?

Notation Verdict 18 20