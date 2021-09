RUMEUR : God of War PC, Final Fantasy IX Remake, Gears 6, Crysis 4, Half-Life 2 Remastered... plein de jeux mystérieux découverts dans la base de données GeForce NOW

Sortez vos plus grosses pincettes, car nous avons face à nous cette semaine une très grosse rumeur. Le développeur Ighor July s'est amusé à accéder à la base de données de GeForce NOW, une aventure qui lui a permis de découvrir des jeux encore non référencés par le service de cloud gaming comme Mafia: Definitive Edition, des applications type 3D Max, Maya, Adobe Photoshop ou Microsoft Office, et même l'émulateur Dolphin pour faire tourner des jeux d'autres consoles : tout porte à croire que les employés de NVIDIA ont un peu personnalisé leur interface pour s'en servir au-delà de ce que propose la version commerciale.

Ighor July a surtout trouvé des références à un tas de projets et portages encore non annoncés, listés à cette adresse. Il y a clairement de tout, à commencer par des portages PC de God of War, Returnal, Demon's Souls, Ratchet & Clank, Gran Turismo 7 et Sackboy: A Big Adventure, qui n'auraient rien d'idiot à la vue de la stratégie actuelle de Sony Interactive Entertainment. Nous y retrouvons également plusieurs titres qui ont déjà fait l'objet de rumeurs colportées par des insiders fiables, de la trempe de Resident Evil 4 Remake ou les versions remastérisées de Grand Theft Auto III, Vice City et San Andreas : de simples placeholders ? Puis il y a des noms que nous entendons pour la première fois, dont Gears 6, Final Fantasy IX Remake, BioShock RTX Remaster, Crysis 4, Injustice 3 et Half-Life 2 Remastered. Un BioShock 2022 est également listé pour l'année prochaine, même si Cloud Chamber n'a pas encore communiqué sur ce futur épisode.



Là où le bât blesse, c'est qu'une version PC de Halo 5: Guardians fait également partie du lot, mais que le Community Director de 343 Industries a rappelé sur Twitter que le projet n'était pas du tout d'actualité.



Maybe this was for "H5:Forge" but I can confirm there are no plans to bring H5 to PC. We know there's some demand for it, but as we've stated before, not in the cards as the studio is fully focused on Infinite and MCC. Will never say never, but nothing underway currently — Brian Jarrard (@ske7ch) September 13, 2021

Si cette entrée est fausse, que faut-il penser des autres informations présentes dans la base de données ? NVIDIA a-t-il bien en sa possession des informations sur le catalogue futur de nombreux éditeurs ? Si oui, quel serait son intérêt à les référencer si tôt dans GeForce NOW ? Et dans le cas contraire, pourquoi des projets inexistants se seraient retrouvés sur les serveurs ? Le constructeur a officiellement réagi en indiquant qu'il utilisait ces titres « pour le suivi et les tests internes ».

NVIDIA a connaissance d'une liste de jeux publiés non autorisée, contenant à la fois des titres publiés et/ou spéculatifs, utilisée uniquement pour le suivi et les tests internes. L'inscription sur la liste n'est ni la confirmation ni l'annonce d'un jeu. NVIDIA a pris des mesures immédiates pour supprimer l'accès à la liste. Aucune version de jeu confidentielle ni aucune information personnelle n'ont été divulguées.

Maintenant, à vous de choisir de le croire ou non.

Lire aussi : RUMEUR sur Capcom : Dragon's Dogma 2, Monster Hunter 6, Onimusha New York et remakes à gogo, le calendrier jusqu'en 2025 a fuité